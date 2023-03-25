Marmara Üniversitesi'nden Erdoğan'ın diplomasına 'sehven' açıklaması

Marmara Üniversitesi, AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın mezuniyetine ilişkin bir açıklama daha yaptı.

Rektörlükten yapılan açıklamada, üniversitenin önceki paylaşımında sehven 440-687 olarak açıklanan ancak kurum kayıtlarında 440-678 nolu kaydı taşıyan geçici mezuniyet belgesinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teslim edilen ve diplomanın tesliminde geri alınan ikinci nüsha olduğu bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Üniversitemizin paylaşımında sehven 440-687 olarak açıklanan ancak kurum kayıtlarında 440-678 nolu kaydı taşıyan belge ise Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teslim edilen ve bilahare diplomanın tesliminde geri alınan ikinci nüshasıdır. Dolayısıyla ortada tek bir belge değil, aynı hususu düzenleyen iki nüshalı belge niteliği söz konusudur.

Yukarıdaki açıklamalarımıza konu sayıların birbirlerine yakınlığı neticesinde hata sonucu yer değiştirilerek yazıldığı, dolayısıyla belge numarasının 440-678 yerine 440-687 olarak paylaşıldığı fark edilmiştir."