Eski YÖK Başkanı bulamamıştı: Erdoğan'ın mezuniyet belgelerini Hürriyet servis etti

Hürriyet gazetesi AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın üniversite diploması ve mezuniyetine ilişkin belgeleri paylaştı.

Haberde, İletişim Başkanı Fahrettin Altun kaynak gösterildi ancak Altun veya İletişim Başkanlığı konuyla ilgili herhangi bir paylaşım yapmadı. Haberden saatler sonra İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, yayınladığı "Dezenformasyon Bülteni"nde Erdoğan'ın üniversite diplomasının olmadığı iddialarına yanıt verirken Hürriyet gazetesinin paylaştığı belgeleri kaynak gösterdi. Belgelerin kaynağıyla ilgili farklı kaynak gösterimleri kafa karışıklığına neden oldu.

Hürriyet tarafından paylaşılan belgelerde Erdoğan'ın isminin de yer aldığı diploma defteri, mezuniyet belgesinin teslimi için Erdoğan'ın el yazısıyla verdiği dilekçe, üniversite sınav sonuçları ve geçici mezuniyet belgesi yer aldı.

Altun’un açıkladığı belgelere göre Erdoğan’a bu okuldan verilen 678 no’lu ve 3 Nisan 1981 tarihli geçici mezuniyet belgesi Dekan Doç. Dr. Sinan Artan imzasını taşıyor. Aynı belgenin 677 sayılı olanında ise Recep Tayyip Erdoğan imzası ve el yazısıyla, "geçici mezuniyet belgemin aslını elden aldım" ifadesinin yer aldığı görülüyor.

Erdoğan’ın Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden mezun olduğuna dair bir başka belge ise Marmara Üniversitesi mezunları ve tüm öğretim kadrosunun fotoğraflarıyla sıralandığı 1983 tarihli defterde yer alması.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üniversite mezuniyetini belgeleyen bir yazışma da fakülte sekreterliğiyle Rize Askerlik Şubesi Başkanlığı arasında gerçekleşmiş. Fakülte Sekreteri Kamuran Orhan imzasıyla Rize Askerlik Şubesi’ne gönderilen 3 Nisan 1981 tarihli bu yazışmada, okulun 2443 numaralı öğrencisi Recep Tayyip Erdoğan’ın mezuniyeti bildiriliyor.

Üniversite sınavına girdiği yıl olan 1974’e ait Üniversitelerarası Seçme Sınavı Sonuç Belgesi’nde ise Erdoğan’ın İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’ni kazandığı bilgisi yer alıyor.

Konuya ilişkin dün de Marmara Üniversitesi Rektörlüğü’nden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada “Sayın Cumhurbaşkanımızın üniversite yıllarında aldığı bütün derslerin dökümü ve başarı notlarını havi transkript belgeleri, öğrenci fişleri, dilekçeleri, fotoğrafları, askerlik tehiri ve mezuniyet kayıtları gibi olağan öğrencilik ve mezuniyet işlemlerine ilişkin belgeler, diğer mezunlarımızınki gibi üniversitemizde muhafaza edilmektedir” denildi.

Eski YÖK Başkanı bulamamıştı

Öte yandan eski YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan da, geçtiğimiz günlerde Erdoğan'ın diplomasıyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Özcan, Erdoğan'ın üniversite diplomasını YÖK Başkanı olduğu dönemde araştırdığını ama bulamadığını söylemişti. Özcan, "Kayalara çarptığınız zaman söylenecek söz olmuyor" demişti.