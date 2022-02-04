Marmara Üniversitesi ranta teslim: Kampüs alanı imara açıldı

Marmara Üniversitesi’nin İletişim Fakültesi ve Almanca İşletme Bölümü'nün yer aldığı Bahçelievler Kampüsü TOKİ’ye devredilmişti. TOKİ iki kampüs binasını ve araziyi konut ve ticaret imarına açtı. 4 bin 670 metrekarelik kampüs alanına konut ve ticari birimler inşa edilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı arazinin "üniversite" alanı olarak tanımlandığı eski planı iptal ederek toplamda 6 bin 700 metrekarelik arazinin 4bin 670 metrekaresinin "konut ve ticaret", 1300 metrekaresinin "park" ve 733 metrekaresinin "yol" olarak tanımlı olduğu yeni plana onay verdi.

2016 yılında Maliye Bakanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, TOKİ ve Marmara Üniversitesi arasında imzalanan protokolle üniversitenin Bahçelievler, Halkalı ve Nişantaşı Kampüsleri TOKİ’ye devredilmişti.

Marmara Üniversitesi'nin Güzel Sanatlar Fakültesi'nin de taşınması gündeme gelirken, yıllardır yaşanan tüm bu taşınma protokollerine karşı öğrencilerden tepki gelmişti. Güzel Sanatlar Fakültesi ve Nişantaşı’ndaki binanın taşınmasına karşı öğrenciler birleşip eylem yaparak üniversite yönetimine tepki göstererek fakültelerinin taşınmasına engel olmuştu.

Haydarpaşa ve İpsilanti Yalısı gibi tarihi binalardan ve şehir merkezlerinden çıkartılan öğrenciler tüm kampüslerinin "Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi"ne taşınmasına tepki gösteriyor. "Marmara Külliyeye Boyun Eğmez!" sloganıyla senelerdir üniversitenin ranta ve talana açılmasına, kampüslerin taşınmasına ve dağıtılmasına karşı çıkan öğrenciler, üniversite ve kampüslerin savunulması için çağrıda bulunuyor.