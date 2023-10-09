Marmara Üniversitesi öğretim üyesi kitabında ‘çocuklara nikah, ikinci eş ve kadına şiddeti’ savundu

Menzil Cemaati’ne bağlı Semerkand Yayınları’ndan çıkan, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Dilaver Selvi’nin yazdığı “Kadın ve Aile İlmihali” isimli kitapta gerici ifadeler yer aldığı ortaya çıktı. Kitapta çocuklara nikah, kadına şiddet, ikinci eş, kadının eşinden izinsiz toplu taşımaya binmemesini meşrulaştırılmak istendi.

Sözcü'de yer alan habere göre, kitapta çocukların evlendirilebileceğine yönelik ifadeler yer alıyor.

İfadelerden biri şu: “Buluğ çağına gelmeyen çocukların nikâhı velilerinin izni ve bizzat nikâhta bulunmaları ile geçerli olur. Evlenecek erkek ve kadının buluğ çağına ulaşmış olması gerekir”

Kadınların kocalarından izin alarak toplu taşımaya binmesi gerektiği, sadece zorunlu hallerde taksiye binebileceği de kitapta yer alanlar arasında.

Ayrıca “Şefkat tokadı” adı altında da “Bazen tokat cehenneme doğru gideni cennete çevirebilir” diyerek şiddet meşrulaştırılıyor.

Selvi ikinci eşi meşrulaştırmak için bir dizi bahane sıralayıp 'evliliğin kanunlaştırılmasını' hedef alıyor:

“Erkek ikinci evliliği yapıyorsa, birinci hanımı bunu anlayışla karşılayıp Allah rızası için erkeğe yardımcı olmalı ve karşı gelmemeli. Bazı erkekler şehvet yönünden çok güçlü ve aşırı isteklidir. Koca böyle iken kadın isteksiz ve cinsi yönden soğuksa erkek ikinci bir evlilik yapıp her iki hanımına da adaletli davranmalı. Kadının çocuğu olmuyorsa bu durumunda babanın neslinin devamı için birinci hanımını boşamadan ikinci evliliği normaldir.

Tek evliliği kanunlaştıran ülkelerde erkekler fiilen tek kadınla yetinmeyip yasak ve gizli ilişkiler kurmakta, bu da aile, toplum ve şahsın ahlakı üzerinde büyük yıkımlara neden olmaktadır. Kadının ‘Kendimi sana nikâhladım' demesine karşılık erkeğin ‘Kabul ettim' demesi nikâh için yeterli.”