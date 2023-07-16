Marmara Üniversitesi öğrencileri Boynukalın'ı protesto edecek: 'Karanlığa geçit yok'

Marmara Üniversitesi öğrencileri, laiklik hakkında attığı tweet ile gündeme gelen Marmara Üniversitesi İlahiyat Profesörü Mehmet Boynukalın'ı protesto edeceklerini duyurdu.

Haber Merkezi

Eski Ayasofya imamı ve Marmara Üniversitesi ilahiyat profesörü olan Mehmet Boynukalın ''Laiklik kız çocuklar için ayrı okul açılmasına engel oluyorsa o laikliği kaldırmak gerekir'' yazdığı bir tweet atmıştı.

Tepki çeken tweet sonrası Marmara Üniversitesi öğrencileri yarın 18.00'de Göztepe kampüsünde "Karanlığa Geçit Yok" diyerek, Boynukalın'a karşı basın açıklaması yapacaklarını duyurdu.

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