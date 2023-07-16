Marmara Üniversitesi öğrencileri Boynukalın'ı protesto edecek: 'Karanlığa geçit yok'

Eski Ayasofya imamı ve Marmara Üniversitesi ilahiyat profesörü olan Mehmet Boynukalın ''Laiklik kız çocuklar için ayrı okul açılmasına engel oluyorsa o laikliği kaldırmak gerekir'' yazdığı bir tweet atmıştı.
Tepki çeken tweet sonrası Marmara Üniversitesi öğrencileri yarın 18.00'de Göztepe kampüsünde "Karanlığa Geçit Yok" diyerek, Boynukalın'a karşı basın açıklaması yapacaklarını duyurdu.
Laikliğin kaldırılması ve "kız okulları" açılmasının gerektiğini söyleyen üniversitemizin sözde "akademisyeni" Mehmet Boynukalın hakkında yarın 18.00'de Göztepe Kampüsü önünde basın açıklaması gerçekleştireceğiz. pic.twitter.com/4oIJn2x2Vy— TKG Marmara Üniversitesi (@TKGmarmarauni) July 16, 2023