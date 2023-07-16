Marmara Üniversitesi öğrencileri Boynukalın'ı protesto edecek: 'Karanlığa geçit yok'

Eski Ayasofya imamı ve Marmara Üniversitesi ilahiyat profesörü olan Mehmet Boynukalın ''Laiklik kız çocuklar için ayrı okul açılmasına engel oluyorsa o laikliği kaldırmak gerekir'' yazdığı bir tweet atmıştı.

Tepki çeken tweet sonrası Marmara Üniversitesi öğrencileri yarın 18.00'de Göztepe kampüsünde "Karanlığa Geçit Yok" diyerek, Boynukalın'a karşı basın açıklaması yapacaklarını duyurdu.