Marmara Denizi'nde Bursa Mudanya açıklarında 3,8 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.
AFAD Deprem Dairesi'nin verilerine göre deprem saat 10.20'de ve 7.46 km derinlikte gerçekleşti.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
dış haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Marmara Denizi'nde 3,8 büyüklüğünde deprem
Marmara Denizi'nde 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Haber Merkezi
Marmara Denizi'nde Bursa Mudanya açıklarında 3,8 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.
AFAD Deprem Dairesi'nin verilerine göre deprem saat 10.20'de ve 7.46 km derinlikte gerçekleşti.