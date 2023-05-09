Yıkım ihalesini alan şirketler depremzedelerin eşyalarına ‘satacağız’ diyerek el koydu

Hatay Defne’de yıkım ihalesini alan bazı şirketlerin depremzedelerin eşyalarına el koyduğu iddia edildi. İnşaat şirketlerinin, “Bu evler bizim. Biz buraların ihalesini aldık. Yıkacağız ve binalardaki eşyaları da satacağız” dediği öğrenildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Hatay Valiliği ve Defne Kaymakamlığı’na konuya ilişkin bilgi verildiği ancak şu ana kadar herhangi bir adımın atılmadığı belirtildi. Defne’nin Turunçlu Mahallesi’nde yaşayan Semih Odunçu ve mahalle muhtarı, “Yurttaşları evleri yıkılmadan önce haber verilmesini, evlerinden eşyalarını alabilme seçenekleri olmasını istiyoruz” diyerek tepkilerini dile getirdi.

Odunçu, yıkım ihalesini alan inşaat şirketlerinin evlerindeki eşyaları vermediğini söyledi. Mahalle sakini “Yıkım ihalesini alan inşaat şirket, evinden eşya çıkaran vatandaşlara müdahale etmişler. ‘Buradan hiçbir şey çıkaramazsınız, bunlar benim’ diyorlar. Biz vatandaşlar olarak eşyalarımızı almak ve evimiz yıkılmadan önce haber verilmesini istiyoruz. Ancak sesimizi duyan yok" sözleriyle yaşananlara tepki gösterdi.