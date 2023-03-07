AFAD Deprem Dairesi Marmara Denizi'nde, Tekirdağ Marmaraereğlisi açıklarında 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Deprem 8.63 km derinlikte gerçekleşti.
Ali Ufuk Arikan
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Marmara Denizi'nde 3,6 büyüklüğünde deprem
Marmara Denizi'nde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Merkezi
AFAD Deprem Dairesi Marmara Denizi'nde, Tekirdağ Marmaraereğlisi açıklarında 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Deprem 8.63 km derinlikte gerçekleşti.