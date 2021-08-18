Marlboro üreticisi Philip Morris, astım tıbbi cihaz firmasının 4'te 1'ini satın aldı

Marlboro sigaralarının üreticisi tütün grubu Philip Morris International (PMI) Çarşamba günü, İngiltere merkezli solunum ilacı geliştiricisi Vectura'nın yüzde 22,61'ini satın aldığını söyledi.

Marlboro sigara üreticisi, Vectura'yı hisse başına 165 peni karşılığında daha fazla piyasa alımı yapmayı planladığını söyledi.

Philip Morris International Pazartesi günü yaptığı açıklamada, astım inhaler (tıbbi cihaz) firmasının yönetim kurulunun oybirliğiyle tavsiyesini takiben Vectura hissedarlarıyla bir ihale dönemine girdiğini söyledi.

Philip Morris International CEO'su Jacek Olczak Pazartesi günü yayınlanan bir açıklamada, "PMI'nin Vectura'yı satın alması, bilimsel mükemmelliğe yatırım yaparak ve yeteneklerinden ve uzmanlığından yararlanarak PMI'yi dönüştürmeye yönelik uzun vadeli stratejimizin bir parçası" dedi. Sigara tekeli patronu, "Yatırımımız, günümüzün karşılanmamış tıbbi ihtiyaçlarının çoğunu karşılamak için inhale terapötiklerin geliştirilmesini ve dağıtımını hızlandıracak. Dönüşümümüzün bir sonraki aşamasına başlarken Vectura'nın harika insanlarıyla çalışmayı dört gözle bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Sağlıkçılardan itiraz

Bu ayın başlarında, 35 sağlık kuruluşu ve halk sağlığı uzmanı tarafından imzalanan bir açık mektupta, Vectura yönetim kurulu üyelerini Philip Morris International'ın devralma teklifini reddetmeye çağırdı. Asthma UK ve British Lung Foundation öncülüğünde yazılan mektubu imzalayanlar, bir anlaşmanın "Vectura'nın araştırma ve ürün geliştirme yeteneklerini önemli ölçüde engelleyebileceğini" söyledi.

Ayrı bir gelişmede, sigara karşıtı bir yardım kuruluşu olan British Thoracic Society, anlaşmanın uygunsuzluğunu "çözülemeyen bir etik çatışma" olarak nitelendirerek anlaşmanın engellenmesi çağrısında bulundu.

Philip Morris International, gelirlerinin büyük çoğunluğu hâlâ sigaralardan ederken bir taraftan da “dumansız” bir satış stratejisi güttüğünü öne sürüyor. Geçen ay, PMI patronu Olczak, şirketin 10 yıl içinde İngiltere'de sigara satışını durdurmayı planladığını söylediği bildirildi.

Philip Morris International, geçmişte de benzer açıklamalar yaptı. Firmanın eski CEO'su Andre Calantzopoulos, 2016 yılında şirketin sigara satmayı tamamen bırakmasını umduğunu söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü tütün bağımlılığının yaygınlığını “dünyanın karşı karşıya kaldığı en büyük halk sağlığı tehditlerinden biri” olarak tanımlıyor. Örgüt, ikinci el de dahil olmak üzere sigara içmenin yılda 8 milyondan fazla insanı öldürdüğünü söylüyor.