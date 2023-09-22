'Marlboro emekçileri' işe iade davasını kazandı

İzmir Torbalı’da bulunan Philip Morris (Marlboro) fabrikasında faaliyet yürüten Euroserve'de DİSK/Gıda-İş Sendikasına üye oldukları için işten atılan işçiler işe iade ve sendikal tazminat davasını kazandı.

87 gün boyunca fabrika önünde direnişlerine devam eden işçilerin açmış oldukları davalar kazanımla sonuçlanıyor. İzmir 23’üncü İş Mahkemesi’nde görülen davada hakim işçileri haklı buldu.

Evrensel'den Eda Aktaş'ın haberine göre mahkeme kararında, “İşverence yapılan feshin geçersizliğine ve davacının davalı Euroserve Hizmet ve İşletmecilik Anonim Şirketi nezdinde işe iadesine karar verilmiştir” denildi.

Feshin sendikal nedenle olduğunun anlaşıldığını ifade eden mahkeme, patronu sendikal tazminat ödemeye mahkûm etti.

'İşçiler anayasal hakkı için bile mücadele etmek zorunda'

Mahkeme sonucunu değerlendiren DİSK/Gıda-İş Sendikası Ege Bölge Temsilcisi Ufuktan Öden, “Bu durumu sadece mahkeme süreci olarak değil bütün bir süreç olarak değerlendiriyoruz. İşçi ve emekçiler bu ülkede anayasal hakkını bile kullanmak için mücadele etmek zorunda kalıyor. Sadece Marlboro’da değil Türkiye’nin dört bir yanında sendikalı olduğu için haksız yere işten atılan ve yıllarca hakkını alamayan işçiler var. Marlboro’da işçiler kararlı duruşu ve birlikte mücadele ettiği için kazandı. Bu dava ile mücadelemizde ne kadar haklı olduğumuzu göstermiş olduk” diye konuştu.

'Erdoğan ucuz iş gücüyle övünerek yabancı sermayeyi çağırıyor'

Dünyanın her yerindeki Philip Morris (Marlboro) çalışanlarının sendikalı olduğunu hatırlatan Öden, “Diğer fabrikalarında sendikaya izin veren, 3 bin 500 euro maaş veren uluslararası bir tekelin bizim ülkemizde işçileri asgari ücrete çalıştırmasını kim sağlıyor bunları biliyoruz. En son AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD’de de yaptığı konuşmalar ortada. Erdoğan ucuz iş gücüyle övünerek yabancı sermayeyi ülkeye yatırım yapmaya çağırıyor, bunun zeminini hazırlıyor. Bu durumda işçiler daha fazla iş yükü ve sömürüyle karşı karşıya kalıyor. O yüzden işçiler hakları için birleşerek örgütlü bir şekilde mücadele etmek zorundadır” dedi.

Sendikaya üye oldukları için işten atılan ve bir ayı geçkin sürendir direnişlerine devam eden Agrobay işçilerine selam gönderen Öden, Türkiye’nin neresinde olursa olsun sendikaya üye olduğu için ya da sendikal faaliyetten dolayı işten atılan tüm işçilerin mücadelesinin yanında olduklarını söyledi.