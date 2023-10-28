Markette erkek şiddeti: Kasiyer kadını darp etti, gözaltına alındı

İstanbul'da, bir zincir markette kasiyer olarak görev yapan 20 yaşındaki Nurgül Koç, daha önce kasa sırası nedeniyle tartıştığı erkeğin saldırısına uğradı. Kadını dakikalarca darp eden saldırgan daha sonra kaçarak uzaklaştı

Geçtiğimiz perşembe günü saat 20.00 sıralarında meydana gelen olayda, market çalışanı Nurgül Koç'u darp eden saldırgan daha sonra marketten ayrıldı.

Koç, görüntülerle beraber yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaştı. Koç yaptığı paylaşımda, "Daha öncesinde kasadan kaynaklı tartıştığım şahıs tarafından çok acımasız bir şekilde darp edildim. Hiç tanımadığı bir kadına bu şekilde davranan şahsı yayalım sizlerden ricam" ifadelerini kullandı.

DHA'nın haberine göre, polis konuyla ilgili çalışma başlattı ve saldırganın H.H.B. olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan H.H.B., "Kasten yaralama" ve "tehdit" suçlarından adliyeye sevk edildi.