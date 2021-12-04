Marketlerde yine fiyatlar değişti: Ürünlerin fiyatı neredeyse ikiye katlandı

Türk Lirası değer kaybetmeye devam ederken marketlerdeki fiyatlar neredeyse ikiye katlandı. Ürünlerin etiketleri yine değişti.

Haber Merkezi

Marketlerdeki zam fırtınası devam ediyor. 

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Mağaza Market-Sen, ''TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranının ardından sendikamızın çağrısıyla onlarca marketten yüzlerce ürün etiketi işçiler tarafından fotoğraflandı. İşçiler hâlâ marketlerde ürünlerin etiketlerini değiştiriyor" paylaşımını yaptı.

Bu sabah itibariyle marketlerde ürünlerin yeni zamlarıyla yerini alacağını belirten sendika, "Bebek bezi, peynir, deterjan... En temel ihtiyaçlar her gün zamlanıyor. Enflasyonun gerçeği TÜİK'in oranlarında değil, marketlerin raflarında" diye yazdı. 

Değişen ürünlerin etiketleri de paylaşıldı.

Haber

SÖYLEŞİ | PE Genel Koordinatörü: Asgari ücret masasından sadece patronlar mutlu ayrılacak!