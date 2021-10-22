'Market işçisi müdür tarafından darp edilip işten atıldı' iddiası

Malatya’da A101 market işçisi Ömer Alpay, mağaza müdürünün kendisini mağaza sayımından çıkan 3 bin TL’lik açık ve kasa açıklarından sorumlu tuttuğunu ve darp ettiğini iddia etti. Alpay, üç bölge sorumlusunun kendisini depoya görüşmeye çağırdığını ve burada “Ödemezsen hırsızlıktan işe atılırsın” dediğini açıkladı.
ANKA'nın haberine göre Alpay, itirazının ardından satış müdürü tarafından darp edildi. Müdür, Alpay'dan savunma aldı ve maaş kesintisine onay belgesi imzalattı. Bunun üzerine, Alpay açıkları ödemek durumunda kaldı ve Kod-46 ile işten atıldı.
'Sürekli savunma alınıyor'
Market çalışanlarının aktardığı sorunlar şöyle: