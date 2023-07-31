Mardin'de trafik kazası: YSP milletvekili Kaya yaralandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu, Yeşil Sol Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya ve HDP yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 7 kişi yaralandı.

DHA'nın haberine göre, kaza öğe saatlerinde meydana geldi. Nusaybin Uluslararası İpekyolu üzerindeki Küçük Sanayi Sitesi mevkisinde meydana gelen kazada, aynı yöne giden ve sürücülerin ismi öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Kazada iki araçta bulunan 7 kişi yaralandı.

Kazada yaralanan 7 kişiden birinin de Yeşil Sol Parti (YSP) Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya olduğu öğrenildi. Kaya’nın, Şırnak'ın Silopi ilçesine gitmek için yola çıktığı otomobilde, HDP yöneticilerinin de olduğu ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.

Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kazayı hafif yaralanmayla atlattık, şükür ki hiçbirimizde hayati tehlike söz konusu değil. Arayan, mesaj atan, merak eden dostlara tek tek dönüş yapamıyorum. Geçmiş olsun dilekleriniz için buradan herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.