HDP olağanüstü kongreye gidiyor, YSP isim değişikliği yapacak

HDP ile Yeşil Sol Parti’nin MYK toplantısında HDP’nin olağanüstü kongreye gideceği kararlaştırılırken, Eylül sonunda Yeşil Sol Parti’nin isim ve tüzük değişikliğinin yapılacağı belirtildi.

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile Yeşil Sol Parti Eşsözcüleri Çiğdem Kılıçgün Uçar ve İbrahim Akın başkanlığında saat 11.00’de toplanan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre toplantıda HDP’yi kapatma davasının geldiği aşama nedeniyle HDP kongresinin olağanüstü toplanması ve çalışmalarını Yeşil Sol Parti’ye devretmesi kararlaştırıldı. Öte yandan Yeşil Sol Parti’nin Eylül sonu kongreye gideceği, tüzük ve isim değişikliği yapması kararlaştırıldı. Partinin yeni ismi konusunda ise herhangi bir karar alınmadı.

Toplantıda ittifak politikası ve Kürt sorununa çözüm perspektifi, Türkiye’nin tümüne yayılacak siyaset ve mücadele hattı, yerel seçim politikası, ekoloji mücadelesi, ekonomik krize karşı emek mücadelesi, kadın ve gençlik hareketleri ile ilişki, "demokratik İslami değerlerine sahip toplumsal kesimler"le ilişki ve Alevi toplumu ile ilişkiler gibi başlıklarda atölye ve çalıştayların yapılması karar altına alındı. Çalıştay ve atölyelerden sonra konferans çalışmaları başlayacağı kararlaştırıldı.

Cudi'ye heyet gönderilecek

MYK toplantısında Yeşil Sol Parti ile HDP’nin tüm bileşenleriyle doğa kıyımına karşı planlama çıkaracağı bildirildi ve Cudi ile Akbelen’e heyetlerin gönderilmesi kararı alındı.