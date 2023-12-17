Mardin'de iş cinayeti: Buğday silosuna düşen işçi hayatını kaybetti

Mardin'de çalıştığı fabrikada, temizlemek için çıktığı buğday silosuna düşen işçi yaşamını yitirdi.

Mardin Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet yürüten bir fabrikada çalışan Y.M., temizlik için buğday silosuna çıktı. Dengesini kaybeden işçi, yaklaşık 15 metre yükseklikten buğday silosunun içine düştü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince düştüğü yerden çıkarılan işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Y.M.'nin cesedi otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Yılın ilk 11 ayında en az 1772 iş cinayeti

İSİG Meclisi’nin son iş cinayeti raporuna göre geçen ay 137 işçi, yılın ilk 11 ayındaysa en az 1772 işçi çalışırken yaşamını yitirdi.

Rapora göre, en fazla iş cinayeti yüksekten düşme kaynaklı yaşandı. Kasım ayında yüksekten düşme nedeniyle 27 işçi yaşamını yitirdi.