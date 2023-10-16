Mardin'de 8 ve 9 yaşındaki çocuklara 'nişan': Yüzük taktılar, kurdele kestiler

Mardin'in Kızıltepe ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi’nde doğduktan sonra ''beşik kertmesi'' yapılan U.A.’nın 8 yaşındaki kız çocuğuyla kardeşi R.A.’nın 9 yaşındaki erkek çocuğu için aile arasında ''nişan'' töreni düzenlendi. Evde düzenlenen törende çocuklara yüzük takıldı, kurdele kesildi.
DHA'nın haberine göre, sosyal medyada görüntüleri paylaşılan nişanın, büyükbaba ve büyükannelerinin istekleriyle düzenlendiği ileri sürüldü.
Tepki çeken görüntülerin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nce inceleme başlatıldı.