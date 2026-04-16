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Maraş'taki okul saldırısında yaşamını yitirenlere gözyaşlarıyla veda

Kahramanmaraş'ta hayatını kaybeden Yusuf Tarık Gül, Belinay Nur Boyraz, Kerem Erdem Güngör, Zeynep Kılıç, Bayram Nabi Şişik, Şuranur Sevgi Kazıcı, Adnan Göktürk Yeşil, Furkan Sancak Balal ve öğretmen Ayla Kara'nın cenazeleri toprağa verildi.

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Fotoğraflar: Anadolu Ajansı

Haber Merkezi

Yayın Tarihi: 16.04.2026 , 17:39 Güncelleme Tarihi: 07.07.2026 , 09:48

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitirenlere bugün veda edildi.

Saldırıda yaşamını yitirenlerin cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

Belinay Nur Boyraz, Kerem Erdem Güngör, Zeynep Kılıç ve Bayram Nabi Şişik'in cenazeleri, düzenlenen törenin ardından defnedildi. 

Tören sırasında çocuklarının tabutlarına sarılan aile fertleri gözyaşı döktü.

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Boyraz, Güngör, Kılıç ve Şişik henüz 11 yaşındaydı.

Saldırıda yaşamını yitiren beşinci sınıf öğrencisi Yusuf Tarık Gül'ün cenazesi, yakınları tarafından Karacasu Kırım Mezarlığı'na getirildi.

Tabutun başına gelen baba Burak ve anne Kezban Gül ile yakınları, gözyaşı döktü.

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Öğrencilerini korumak için kendisini siper ettiği öğrenilen matematik öğretmeni Ayla Kara'nın cenazesi defnedilmek üzere Onikişubat ilçesine bağlı Tekir Mahallesi'ne getirildi.

Bu sırada camiye gelen Ayla Kara'nın eşi Ramazan Kara, fenalaştı. Sağlık ekiplerince müdahale edilen Kara, tedbir amaçlı ambulansa götürüldü.

Kara, "Gurur duyuyorum, Hiç hesapta kitapta yoktu ama hayalleri vardı. Allah yar ve yardımcısı olsun. Burayı çok severdi. Buraya ev yaptıracaktık ama ancak mezarı geldi" dedi.

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Ayla öğretmenin cenazesinde eşi Ramazan Kara, oğlu Furkan Kara ve yakınları gözyaşı döktü.

Saldırıda yaşamını yitirenlerden beşinci sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Şuranur Sevgi Kazıcı için ise Dulkadiroğlu ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine Şuranur Sevgi Kazıcı'nın ailesi, yakınları, mahalle halkı ile vatandaşlar katıldı.

Saldırıda yaşamını yitirenlerden 11 yaşındaki Furkan Sancak Balal için Afşin ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.

Balal, cenaze namazın ardından Afşin Asri Mezarlığı'nda defnedildi.

Anne Tuba Belli, Furkan'ın tabutunun başından ayrılmadı.

Saldırıda ölen 5'inci sınıf öğrencisi Adnan Göktürk Yeşil'in cenazesi ise memleketi Osmaniye'nin Düziçi ilçesine getirildi.

Anne Sonay Yeşil, "Oğlum servise binerken el salladı vedalaştı. Meğer son kez el sallamış kuzum” dedi.

Kahramanmaraş'taki bir okula düzenlenen silahlı veya bombalı saldırıda hayatını kaybeden öğretmen Ayla Kara ve öğrencilerin cenazelerinin gözyaşları içinde toprağa verilmesi.
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