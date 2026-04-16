Maraş'taki okul saldırısı: Günler önce planlamış, babasıyla atış talim yapmış

Kahramanmaraş’taki Ayser Çalık Ortaokulu’nda dün bir katliam yaşandı. Sekizinci sınıf öğrencisi 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli, okula getirdiği silahlarla iki sınıfa girerek ateş açtı. Saldırı sonucunda bir öğretmen ve sekiz öğrenci hayatını kaybederken, altısı ağır olmak üzere 13 öğrenci yaralandı.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin isimleri öğretmen Ayla Kara ile öğrenciler Mustafa Aslan, Şuranur Sevgi Kazıcı, Zeynep Kılınç, Furkan Sancak Balal, Bayram Nabi Şişik, Belinay Nur Poyraz, Adnan Göktürk Yeşil ve Kerem Erdem Güngör olarak açıklandı.

Saldırganın babası tutuklandı, annesi gözaltında

Saldırganın kullandığı beş adet ruhsatlı tabancanın babasına ait olduğu tespit edildi. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, saldırganın babası olan 1. sınıf emniyet müdürü ve polis başmüfettişi Uğur Mersinli’nin tutuklandığını duyurdu.

Baba Mersinli, Emniyet'te verdiği ifadede, oğlunu yaklaşık 2 aydır psikoloğa götürdüğünü belirterek şunları söyledi:

Yaklaşık 1 ay öncesinde bana arkadaşlarının silahla atış yaptığını kendisine ne zaman yaptıracağımı sordu. Yine yaklaşık bir ay önce işten gelip kısa süreliğine silahı yatak odasında şifoniyerin üzerine bırakmıştım oğlumun silahı eline almaya yeltendiğini gördüm ve kendisine kızdım. Oğlum bana Amerika’da herkes silah alabiliyor dedi. Oğlum arkadaşlarının silah ile ateş ettiklerini benim de kendisine silah ile ateş ettireceğimi söyledi, bu konuşma geçtiğimiz hafta perşembe ya da cuma gerçekleşmiş olabilir. Pazartesi günü emniyetin poligonuna giderek kendime ait silah ile atış yaptım, oğluma da birkaç el atış yaptırdım.

Saldırganın edebiyat öğretmenliği yapan annesi Peyman Pınar Mersinli ise gözaltında.

Eylem 11 Nisan'da planlanmış

Saldırganın evinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyaller, saldırının tesadüfi olmadığını ortaya koydu. Yapılan incelemelerde, saldırganın bilgisayarında eylemi dört gün öncesinden planladığına dair belgeler bulundu.

Başsavcılık, "dijital materyallerde gerçekleştirilen incelemelerde failin bilgisayarında, yakın dönemde büyük bir eylem gerçekleştireceğine dair 11/04/2026 tarihli bir belge içeriğine ulaşılmıştır" bilgisini paylaştı.

Emniyet Genel Müdürlüğü ise saldırganın sosyal medya profilinde, 2014 yılında ABD’de benzer bir saldırı düzenleyen Elliot Rodger’a atıfta bulunan bir görsel kullandığını belirledi.

Öğrencilerine siper olmuş

Saldırının ardından acı bir ayrıntı da ortaya çıktı.

DHA'nın haberine göre, hayatını kaybeden matematik öğretmeni Ayla öğretmen, okulda öğrencileriyle kurduğu güçlü iletişimle tanınıyordu.

56 yaşındaki Ayla Kara, saldırgan ateş açtığı sırada koridordaydı. Koşarak sınıfa girip kendini öğrencilerine siper ederek üstlerine kapandığını belirlenen öğretmen, kurşunların hedefi oldu.

Ayla Kara (Fotoğraf: DHA)

83 kişi hakkında gözaltı kararı

Saldırının ardından sosyal medya paylaşımlarına ilişkin geniş kapsamlı bir operasyon başlatıldı.

Emniyet, "suçu ve suçluyu övücü nitelik" taşıyan, "kamu düzenini olumsuz etkilemeye yönelik paylaşım" yapan 83 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini, 940 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiğini ve 93 Telegram grubunun kapatıldığını duyurdu.

Operasyonlar kapsamında İstanbul'da 6 çocuk gözaltına alındı.

Bursa'da benzer saldırı planları paylaştığı iddia edilen iki kişi yakalandı. Bursa'da gözaltına alınan 19 yaşındaki Y.İ.'nin evinde yapılan aramalarda çok sayıda kurusıkı, havalı ve oyuncak silah ele geçirildi. Şüphelinin ifadesinde paylaşımları "şaka ve mizah" amacıyla yaptığını söylediği öğrenildi.

'54 okulu hedef gösteren 67 kişi gözaltında'

Adelet Bakanı Akın Gürlek, okulları hedef gösteren isimlerin de gözaltına alındığını belirterek, şu bilgileri paylaştı:

Okulları hedef göstererek saldırı yapılacağı yönünde paylaşımlarla kamuoyunda tedirginlik oluşturan hesaplar belirlenmiş; bu çerçevede 54 okulu hedef gösteren 67 kullanıcı gözaltına alınmış olup haklarında adli işlemler devam etmektedir. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca; çocuklarımızı şiddete yönlendirebilecek dijital içerik ve platformlara yönelik tespit ve tedbirlerin alınması amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Başkanlığına da talimat verilmiştir. Süreç; 81 ilimizde 171 Cumhuriyet Başsavcılığımız nezdinde takip edilmekte olup İçişleri Bakanlığımız ve Millî Eğitim Bakanlığımız ile koordinasyon içinde yürütülmektedir.

Okullarda en az 2 emniyet personeli görevlendirildi

İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı, okullardaki güvenlik tedbirlerini görüşmek üzere valiler ve il müdürlerinin katılımıyla çevrimiçi bir değerlendirme toplantısı düzenledi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, okul önlerinde en az iki emniyet personeli görevlendirildi. Eğitim saatleri boyunca takviye ekiplerin de sürece dahil edileceği bildirildi.

Meclis'te komisyon kurulacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu önümüzdeki hafta yapacağı oturumda Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullarda yaşanan saldırılar nedeniyle araştırma komisyonu kurulacak.