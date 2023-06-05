Maraş'ta deprem sonrası başlatılan ücretsiz toplu ulaşım uygulamasına son verildi

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremleri sonrası 20 Şubat'tan itibaren ücretsiz yapılan toplu taşımada bugün ücretli tarifeye geçildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, gazetecilere yaptığı açıklamada UKOME kararıyla bugünden itibaren ücretli tarifeye geçildiğini söyledi. AA'nın aktardığına göre "fiyatların düşük tutulması için toplu taşımada oluşan maliyetin yüzde 75’inin Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacağını" ifade eden Güngör şunları kaydetti:

"Her alanda hızlı bir şekilde yaralarımızı sarmaya devam ediyoruz. Depremden bu yana toplu taşıma hizmetimiz ücretsiz olarak devam etti. 6 Şubat’tan bugüne kadar toplu taşıma esnafımızı mağdur etmemek için 60 milyon lirayı aşan bir destek verdik ve toplu taşıma hizmetini de ücretsiz sunduk. Bu süre içerisinde toplu taşıma araçlarına 5 milyonun üzerinde biniş gerçekleşti. Bu rakama bakıldığında yaklaşık 25 milyon lira tutarındaki bilet ücreti, toplu taşıma kullanan vatandaşlarımızdan alınmamış oldu. Büyükşehir Belediyesi olarak hem esnafımıza hem de vatandaşımıza destek olduk, destek olmaya da devam edeceğiz."