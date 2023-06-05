Hatay'da TOKİ için milyonlarca zeytin ağacı kesilecek

Hatay'ın Antakya İlçesi'ne bağlı Dikmece Köyü sakileri zeytinlik alanlarına ve tarım arazilerine sahip çıkmak için eylem yaptı. Yüzlerce köylünün katıldığı eyleme çevre köylerden, siyasi partilerden, sendikalardan ve derneklerden de destek geldi.

Depremzedeler için yapılacak TOKİ çalışmaları için tasarlanan arazilerden birinin milyonlarca zeytin ağacının bulunduğu tarım arazisi olduğu ifade edilirken soL'a konuşan köylüler "Bir sorunu çözelim derken başka bir sorun yaratmasınlar" diyor.

Milyonlarca zeytin tehlikede

TOKİ yapılması için planlanan arazilerin biri olan Dikmece Köyü ve çevresinde verimli tarım arazileri ve zeytin ağaçları var. Yüz yıllık zeytin ağaçlarının olduğu bölgede yaşayan köylüler ise sahada yaklaşık 15 milyon adet zeytin ağacı olduğunu ifade ediyor. Aynı zamanda bir çok sit alanının da olduğu bölgenin inşaat alanı olarak kamulaştırılacağı ve bu konuda uzmanların sahada incelemeler yaptığı ifade ediliyor.

"Bir sorunu çözerken başka bir sorun yaratmasınlar"

Konuyla alakalı soL Haber'e konuşan Dikmece Köyü sakinleri ise "Elbette depremzedeler için yapılacak inşaatlara karşı değiliz. Nasıl olabiliriz ki? Bizler de depremzedeyiz. Akrabalarımızı, yakınlarımızı, komşularımızı yitirdik. Bir çoğumuzun evi, barkı yıkıldı. Ama şimdi bu sorunu çözelim derken de başka bir sorun yaratılmasın. Mesela buranın az ilerisinde ormanlık vasfını yitirmiş araziler var. Hem dağlara doğru daha sağlam zemini olan yerler. Oraya yapsalar hem bu zeytinlikler hem de tarlalar zarar görmemiş olacak. Burada sit alanları var, zeytin ağaçları ve tarlalar var. Buraya TOKi yapmanın akla mantığa sığar yanı yok" diyor.

"Zeytincilik yapıyoruz. Ne gidecek yerimiz ne de yapacak başka bir işimiz var"

Bu topraklarda dedelerinden kalma zeytin ağaçlarıyla geçimlerini yaptıklarını ifade eden köylüler buralara TOKİ yapılırsa bir kuşağın tamamen göç etmek ve iş değiştirmek zorunda kalacaklarını ifade ediyor. Köylüler, durumu "Çocuklarımızı bu zeytinlerle büyüttük, bu zeytinlerden elde ettiğimiz gelirle okuttuk. Ömrümüzü veriyoruz bu zeytinlere. Her birini topluyoruz, tane tane işliyoruz. Bakın deprem oldu, kalacak yer bulamadı kimse, aldık bu zeytin brandalarını çadır yaptık. Bu zeytin bizim her şeyimiz. Hatay'dan zeytini çıkarırsanız ne kalır geriye? Zeytin buranın kültürüdür, kimliğidir. Binlerce yıldır bu topraklarda yetişiyor bu zeytinler. Dedelerimiz ekti bunları biz de gelecek kuşaklara devredeceğiz. Kıymasınlar bu güzelim ağaçlara" cümleleriyle anlatıyorlar.

"Hakkımız arayacağız, sonuna kadar mücadele edeceğiz"

Konuyla alakalı Hatay'ın Antakya İlçesi'ne bağlı Dikmece Mahallesi'nde (Köyü) yapılan basın açıklamasına bir çok köylü katıldı. Hukukçuların da yer aldığı basın açıklamasında köylüler haklarını sonuna kadar arayacaklarının ve mücadeleden vazgeçmeyeceklerinin altını ısrarla çizdiler ve eklediler:

"Az ilerde ormanlık vasfını yitirmiş 2B araziler var. Buraya yapsınlar TOKİ'yi. Henüz resmi gazetede yayınlanmadı bu durum. Resmiyete dökmeden vazgeçsinler. Bir depremzedeye ev yapalım derken diğer depremzedenin ekmeğiyle oynamasınlar".

Bölgenin ilerleyen günlerde bir şantiyeye dönüşüp dönüşmeyeceği netleşecek. Ancak köylüler mücadelede ısrarcı. Benzer bir çok örneği hatırlatan Dikmece Köyü sakinleri, mücadele edip böylesi projeleri durduran örnekleri hatırlatarak mücadele edeceklerini belirtiyor.