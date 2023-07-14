Maraş'ta 8'inci kattaki iskeleden düşen inşaat işçisi yaşamını yitirdi

Maraş'ta 6 Şubat depremlerinde hasar gören bir binanın onarımı sırasında 8'inci kattaki iskeleden düşen işçi hayatını kaybetti.

Haber Merkezi

Kahramanmaraş’ta Merkez Onikişubat ilçesi Yamaçtepe Mahallesi’nde bulunan 14 katlı binada meydana gelen olaya göre, depremde aldığı az hasar nedeniyle dış cephe çalışması yapılan binanın 8’nci katında sıva işiyle uğraşan 62 yaşındaki inşaat işçisi Ali Karadoğu dengesini kaybederek binanın ara boşluğuna düştü.

İHA'nın haberine göre, şahsın düştüğünü gören çalışma arkadaşları durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Karadoğu’nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Şahsın cenazesi otopsi yapılmak üzere Tıp Fakültesi morguna kaldırıldı.

Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

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