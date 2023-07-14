Bolu'da içme suyundan zehirlenen kişi ölmüştü: 5 sanığa dava

Bolu’nun Yuva köyünde Temmuz 2022'de yaşanan içme suyu kaynaklı zehirlenmeler sonucu 1 kişi yaşamını yitirmişti. Aralarında çocukların da bulunduğu 147 kişi de etkilenmişti.

Bolu Cumhuriyet Savcısı İsmail Hakkı Özcan tarafından 5 sanık hakkında hazırlanan 14 sayfalık iddianame, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Keleş tarafından gönderildiği Bolu 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Olayda yaşamını yitiren Eyüp Ertem'in ailesi ile toplam 86 müştekinin yer aldığı davanın iddianamesinde, otopsi ve hastane raporlarına göre Ertem'in ölümünün, "E. Coli" enfeksiyonuna bağlı "invaziv enterokolit, sepsis, septik şok, tipik hemolitik üremik sendrom ile gelişen komplikasyonlar sonucu" meydana geldiğinin belirlendiği anlatıldı.

İddianamede, "Ertem'in kan örneğinde tespit edilen arsenik miktarının toksik dozun çok altında olduğu ve ölüm nedenine ilişkin raporda bundan bahsedilmediği, dolayısıyla düşük dozdaki arseniği olayın yaşandığı köyden aldığını gösterecek tıbbi kanıtların bulunmadığı belirtilerek, aynı zamanda bunun bir firmaya ait foseptik çukurundaki atıklardan kaynaklandığını gösterecek delilin de bulunmadığı" anlatıldı.

"Çaydurt su deposunun yılda en az iki kez usulüne uygun şekilde temizlenmesi, dezenfekte edilmesi ve standartlar çerçevesinde klorlama yapılması halinde salgına neden olan bakterilerin öldürülmesinin mümkün olacağı" söylenen iddianamede, "2003'te gömülü şekilde yapıldığı için temizlenemeyen depo yerine erişimi ve temizliği kolay yapı inşa edilmesi, deponun, sondaj kuyusu, maslakları ve çevresinin yılda en az iki kez temizlenip dezenfekte edilmesi, kuyu ve maslakların kilitli tutularak yabani hayvanların girişi ile kötü niyetli kişilerin ulaşımının engellenmesi ve klor cihazının kesintisiz çalışmasının sağlanması halinde salgının gerçekleşmesinin beklenmediği" ifade edildi.

İhmal iddiası

İddianamede, İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürü M.A.A'nın "köy içme suyu tesislerinde kaptaj, maslak, depo gibi sanat yapılarının yılda en az iki kez (ilkbahar ve sonbahar) olmak üzere temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi çalışmalarını denetleme görevini ihmal ettiği"nin tespit edildiği aktarılarak, olay tarihinde İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Ü.B'nin de Yuva köyünde uzun süredir uygunsuz çıkan su analiz sonuçlarını İl Özel İdaresi'ne yazı ile bildirmekle yetindiği, bu sonuçların halk sağlığı yönünden tehlike arz ettiği, her an hastalıklara neden olma, salgına dönüşme riski bulunduğu halde insan sağlığını korumak amacıyla ve salgın oluşmasını engellemek için başka önlemler almadığı, ayrıca iki aşamalı analiz sonuçları 08 Temmuz 2022'de alınan su örneğinin uygunsuz olduğunu gördüğü halde girişimde bulunmadığı kaydedildi.

İddianamede, köy muhtarı M.E'nin ise "köy içme sularının bakımı, onarımı, korunması ile sanat yapılarının yılda en az 2 defa temizlenip dezenfekte edilmesi, klorlama cihazlarının çalışır durumda tutulması" görevini yerine getirmediği için kusurlu bulunduğu belirtildi.

İddianamede, sanıklar M.A.A, Ü.B. ve M.E. hakkında "taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar, B.K. ve F.İ. hakkında ise "görevi kötüye kullanma" suçundan 3'er aydan 1'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Sanıkların yargılanmasına Bolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak. (AA)