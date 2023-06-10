Maraş'ta 60 yaşındaki Fatma Talik 3 gündür kayıp

Kahramanmaraş'ta evden tarlaya gitmek için çıkan kadından 3 gündür haber alınamıyor.

Andırın ilçesine bağlı Orhaniye köyünde 8 Haziran Perşembe sabahı evden tarla işlerini yapmak için çıkan Fatma Talik (60) akşam eve dönmeyince ailesi tarafından jandarmaya kayıp başvurusunda bulunuldu.

İl AFAD Müdürlüğü ve Jandarma arama kurtarma çalışması başlattı. Aramalara vatandaşlarda destek verdi ancak yaşlı kadının izine rastlanılmadı.

Üç gündür gece gündüz çalışmalar devam ediyor. Fatma Talik'in herhangi bir hastalığı olmadığı öğrenilirken ailesi ve akrabalarının endişeli bekleyişleri devam ediyor. (ANKA)