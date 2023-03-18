Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre, saat 08.14'te Maraş'ın Göksun ilçesinde meydana gelen depremin derinliği 7.0 kilometre olarak ölçüldü.

Depremin büyüklüğü 4,6 oldu.