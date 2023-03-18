Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre, saat 08.14'te Maraş'ın Göksun ilçesinde meydana gelen depremin derinliği 7.0 kilometre olarak ölçüldü.
Depremin büyüklüğü 4,6 oldu.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
soL - Bursa
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Maraş’ta 4,6 büyüklüğünde deprem
AFAD, Maraş'ta 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Haber Merkezi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre, saat 08.14'te Maraş'ın Göksun ilçesinde meydana gelen depremin derinliği 7.0 kilometre olarak ölçüldü.
Depremin büyüklüğü 4,6 oldu.