Naci Görür İstanbul'da beklenen depremin büyüklüğünü ve zemini sağlam yerleri açıkladı

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, 'İstanbul’da beklediğimiz deprem minimum 7,2, maksimum 7,6’dır. Bütün hazırlıklar ve senaryolar buna göre yapılıyor' dedi.

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Türkiye’yi sarsan depremler sonrası Candaş Tolga Işık, Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'e tv100'deki “Sesimi Duyan Var Mı?” programında gündeme ilişkin sorular yöneltti.

Görür'ün deprem gündemine ilişkin yaptığı açıklamalar şöyle:

  • İstanbul’da beklediğimiz deprem minimum 7,2, maksimum 7,6’dır. Bütün hazırlıklar ve senaryolar buna göre yapılıyor. 
  • İstanbul’da 7 büyüklüğünde bir deprem olduğunda eviniz sahile yakın bölgedeyse 9 şiddetinde hissedersiniz.
  • Avrupa yakasında daha fazla hasar olacak. İstanbul’da depremin şiddetini en az hissedecek ilçeler kuzeydeki yerlerdir. 
  • Oralarda da 7-8 şiddetini bulan yerlerde vardır. Istranca’lara doğru giderseniz bu daha da düşer. Güney’de en fazla 9, Kuzey’de ise 6’ya kadar varır.
  • Eski kayaların olduğu yerler sağlamdır. Özellikle sahilde plaj kumları ve vadilerin olduğu yerler hariç. 
  • Pendik, Tuzla, Maltepe, Kartal, Kadıköy’den kuzeye gidince sağlam zeminleri görüyorsunuz. 
  • Söz gelimi Çamlıca’daki zemini sondajla bile zor kazarsınız. 
  • Ataşehir zemini pek sağlam değil. Avcılar’da kabul edilebilir nitelikte, inşaat yapılabilir niteliktedir. 
  • Ama kimi yerlerde sıvılaşmanın olabileceği, deprem etkisini büyütebilecek yerler vardır. Buralarda depremin etkisi fazlalaşır.
  •  Büyükçekmece, Küçükçekmece çevresinde en ufak bir şey yapsan kayıyor.

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