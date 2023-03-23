Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.
Deprem, 6,94 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Haber Merkezi
soL - Eskişehir
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Maraş'ta 4,3 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta saat 08.45'te 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Haber Merkezi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.
Deprem, 6,94 kilometre derinlikte gerçekleşti.