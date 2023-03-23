Maraş'ta 4,3 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

Deprem, 6,94 kilometre derinlikte gerçekleşti.