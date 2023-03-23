Maraş'ta 4,3 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta saat 08.45'te 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Haber Merkezi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

Deprem, 6,94 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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