Maraş'ta 4 büyüklüğünde deprem

Maraş’ın Göksun ilçesinde saat 11.17'de 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Haber Merkezi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 11.17'de 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 10.27 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.

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