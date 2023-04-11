Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 11.17'de 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin yerin 10.27 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
sol - İstanbul
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Maraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Maraş’ın Göksun ilçesinde saat 11.17'de 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Haber Merkezi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 11.17'de 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin yerin 10.27 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.