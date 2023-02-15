Maraş'ta 222. saatte bir kadın enkazdan sağ kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta, 222. saatte Melike İmamoğlu enkazdan sağ kurtarıldı.

Haber Merkezi

Kahramanmaraş'taki iki büyük depremin ardından binlerce yurttaş hâlâ enkaz altında.

Maraş'ta enkaz altında olan 42 yaşındaki Melike İmamoğlu, 222. saatte sağ olarak kurtarıldı.

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