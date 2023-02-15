Kahramanmaraş'taki iki büyük depremin ardından binlerce yurttaş hâlâ enkaz altında.
Maraş'ta enkaz altında olan 42 yaşındaki Melike İmamoğlu, 222. saatte sağ olarak kurtarıldı.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Patronların Ensesindeyiz
soL - Hatay
Haber Merkezi
Maraş'ta 222. saatte bir kadın enkazdan sağ kurtarıldı
Kahramanmaraş'ta, 222. saatte Melike İmamoğlu enkazdan sağ kurtarıldı.
Haber Merkezi
Kahramanmaraş'taki iki büyük depremin ardından binlerce yurttaş hâlâ enkaz altında.
Maraş'ta enkaz altında olan 42 yaşındaki Melike İmamoğlu, 222. saatte sağ olarak kurtarıldı.