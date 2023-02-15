Kolon kesen marketle davalıktı: Enkaz altındaki avukatın cesedine ulaşıldı

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesindeki Diyar Galeria Sitesi'nin çöken 2 bloğunda enkaz altında kalan Diyarbakır Barosu avukatlarından Serhan Özdemir'in cesedine 9 gün sonra ulaşıldı.

Sözcü'den Özgür Cebe'nin haberine göre, Özdemir'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Serhan Özdemir ile birlikte aynı aileden babası Samet ile birlikte Süheyla, Fatoş, Serrah, Nehir, Irmak ve Buket Özdemir de enkaz altında kalarak hayatlarını kaybetmişti.

Diğer aile bireyleri, arama ve kurtarma çalışmalarının yetersiz olması nedeniyle tepki göstermişti.

Serhan Özdemir'in oturdukları Diyar Galeria sitesinin altında faaliyet gösteren bir marketle, kolon kestikleri için geçen yıl mahkemelik oldukları bildirildi.