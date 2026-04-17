Maraş saldırısı sonrası yeniden gündemde: Nedir bu C31K?

AKP iktidarı Maraş’taki saldırının arkasındaki düzen bağlarını ve doğrudan kendi sorumluluğunu gizlemek adına tüm suçu sosyal medya, oyunlar ve ailelere atmaya çalışıyor.

Maraş’taki saldırı sonrası “C31K” adlı Telegram grubunda paylaşılan kutlama mesajları ve yeni saldırı tehditleri tam da bunun için kullanılıyor.

Sorular ortada: Bu grup yeni mi ortaya çıktı, bir anda mı gündeme geldi, nasıl oldu da bu alan üzerinden gençleri kolaylıkla örgütleyebildi ve 100 bin üyeye ulaştı?

Bu sorulara hiçbir yanıt vermeyen iktidar, grubu kapattıklarını, “elebaşlarını” ise gözaltına aldıklarını duyurdu.

Sorunun bu kadar basit olmadığı ortada ancak sadece bu adım için dahi bunca yıl beklemeye gerek var mıydı?

Gelin şimdi bu grupla ilgili zaten uzun süredir bilinenleri ve bu noktaya nasıl gelindiğini yeniden hatırlayalım.

Cehennemin Kapıları'nı kim açtı?

Ocak 2024…

Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, söz konusu grupta oldukça korkutucu mesajlar ve videolar paylaşıldığını belirtip, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet’i harekete geçmeye çağırdı.

Bu paylaşımların ardından 13 Ocak 2024 tarihinde İçişleri Bakanlığı’ndan “Kedilere Eziyet Eden, Örgüt Propagandası Yapan 'C31K' İsimli Sosyal Medya Topluluğu Üyelerine Operasyon Yapıldı” başlıklı bir açıklama geldi.

İstanbul, Mersin, Tekirdağ, Çorum ve Karabük’te yapılan operasyonda 5 şüphelinin yakalandığı duyuruldu.

Sonrasında da “Bu şüpheli şahıslar; Çocukların kullandığı müstehcen yayınları ülkeye sokmak, çoğaltmak, satmak, nakletmek, ihraç etmek, Suçu ve Suçluyu Övmek, Bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürmek ve Suç İşlemeye alenen tahrik etmek suçlarından tutuklanmıştır” açıklaması yapıldı.

Hepsi son derece ağır olan bu suçlamaların ardından ne oldu peki?

Grup faaliyetlerine olduğu gibi devam etti.

Irkçılık, kadın düşmanlığı, hayvanlara eziyet ve saldırı çağrıları aynen devam etti.

Bu düzenin yarattığı karanlık, sosyal medya üzerinden çocukları hedef alarak varlığına devam etti.

Nereden mi biliyoruz?

Bu ilk operasyonun üzerinden bir buçuk yıl geçtikten sonraya, 2025 yılının Ekim ayına uzanalım:

“Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘Telegram’ ve ‘Discord’ isimli sosyal iletişim servislerinde yer alan C31K isimli platform üyelerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 37 şüpheliden 10 kişi tutuklandı. Diğer 2 çocuk hakkında ev hapsi, 23 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanmasına hükmedildi.”

Bu açıklamanın hemen ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasını da hatırlayalım:

“C31K isimli grup yöneticilerinden “Hz. Ebu Cehil” olarak adı geçen şahsın E.K. adlı çocuk olduğu belirlenmiş ve Ankara Emniyet Müdürlüğümüzün koordinasyonunda Zile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce muhafaza altına alınmıştır. ‘’Arda Bateman’’ olarak adı geçen şahsın ise A.T adlı çocuk olduğu belirlenmiş İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzce muhafaza altına alınmıştır.”

Kısacası grubun nasıl hareket ettiği, çocukları nasıl bir karanlığın içine çektiği 2024’ün başından beri oldukça detaylı şekilde biliniyordu.

Birkaç operasyon yapıldı, valilik ve ilgili yetkililer “fotoğraf” verdi ancak düzenin kendisi bu karanlık üzerine kurulu olunca, çocukları hedef alan bu grup yoluna “güçlenerek” devam etti.

Son olarak Maraş’taki okul saldırısı sonrası grup bir kez daha gündeme geldi.

Saldırı sonrası yapılan kutlama paylaşımları ve yeni saldırı tehditleri zaten artan tedirginliği katlarken, düzenin yarattığı çürümenin boyutlarını göstermesi açısından da dikkat çekiciydi.

soL Haber, bu düzenin yarattığı karanlığın arka planını yazmaya devam ediyor, bunu yaptığı için de iktidar tarafından hedef gösteriliyor. soL'un bu haberlerini güçlendirmek, dayanışmayı büyütmek adına tüm okurlarımızı abone olmaya davet ediyoruz.

Bugün T24’ten Tolga Şardan, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı’nca Ankara Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şubesi’ne gönderilen özel yazıya yer verdi:

“Telegram ve Discord platformlarında yer alan C31K olarak bilinen oluşumun, başta hayvanlara işkence görüntüleri olmak üzere, çocuklara yönelik istismar içerikleri, milli ve dini değerlere hakaret içeren paylaşımlar yapıldığı, sahte ihbarlar ve 18 yaşından küçük çocuklara yönelik tehdit ve tacizler ile gündeme geldiği; platform üyesi kullanıcılarının deprem ve yangın felaketlerinde hayatını kaybedenlerin ailelerine telefon ederek alaycı ifadeler kullandıkları, bazı toplumsal olaylarda mağdur ailelerine tehdit mesajları gönderip dikkat çekmeye çalıştıkları,

Özellikle Mattia Ahmet Minguzzi davası gibi toplumsal hassasiyeti yüksek olaylarda mağdur yakınlarını hedef alıp taciz ve tehdit ettikleri, şehit aileleri ve yakınlarına yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yaparak kamuoyunda infiale yol açtıkları, C31K ibarelerinin yer aldığı ‘siyah sancaklı’ görseller, milli ve manevi değerlere hakaret içerikli paylaşımlar ve terör örgütleri ve organize suç örgütlerini övücü mahiyette provokatif paylaşımlar yapıldığı,

Doğal afet (deprem) ve büyük toplumsal olaylara (otel yangını, kadın cinayetleri) yönelik provokatif içeriklerin paylaşıldığı, lokasyon paylaşarak bombalı eylem veya saldırı yapılacağı şeklinde paylaşımlar yapıldığı, kız çocuklarına yönelik şantaj, cinsel taciz ve tehdit içeriklerinin paylaşıldığının tespit edildiği…”

Evet, tüm bunlar yıllardır biliniyordu, en yetkili isimler tarafından.

Tüm bunlara rağmen grubu kapatmak için dahi Maraş’taki saldırı beklendi.

Üstelik mesele grubun kapatılması değil, bu grubu yaratan karanlığın kendisi.

Bu düzenin de bu düzenin temsilcisi olan siyasi iktidarın da bu karanlığın üzerine gitmek gibi bir niyetinin olmadığını sadece C31K soruşturmasının 2024’ten bugüne uzanan yolculuğuna baktığınızda dahi kolaylıkla anlayabiliyorsunuz.