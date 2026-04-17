Maraş saldırısı sonrası gericiler harekete geçti: 'Bize ait olmayan bir nesil yetişti, kul hakkı eğitimde olsun'

Okul saldırıları sonrası sorumluluğu üzerinden atmaya çalışan, yarattıkları karanlığın üzerini örtmek isteyen iktidarın beklediği yardım gericilerden geldi.

İktidarın küçük ortağı Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen gerici HÜDA PAR konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Partisi adına TBMM'de basın toplantısı düzenleyen HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, suçu oyunlara, sosyal medya platformlarına ve televizyonlara attı, "Mafyayı özendiren diziler ve dijital mecralar acilen kapatılmalı" dedi.

Dinç, "Yerli olarak ürettiğimiz dijital mecralarla kendi çocuklarımızı kendi medeniyet değerlerimize göre biz yönlendirmeliyiz" diye konuştu.

Laikliğe saldırdı: 'Bize ait olmayan bir nesil yetişti, kul hakkı Kuran ayeti eğitimde olsun'

"Bu sistem eğri bir tornadır ve eğri tornadan doğru sap çıkmaz" ifadelerini kullanan Dinç İlkha'daki habere göre özetle şöyle dedi:

Bir grup azgın azınlık Kuran'ın ayeti, Peygamber'in ahlakı, kul hakkı ve merhamet gibi medeniyet değerlerimiz eğitimde olsun dediğimizde 'aman bu laikliğe aykırıdır' diye çığırtkanlık yapıyor. Bu çığırtkanlık yüzünden bize ait olmayan bir nesil yetişti. Bu nesil, mevcut eğitim sisteminin eseridir. Sürekli 'gençlik niye bu duruma geliyor?' diye şikâyet ediyoruz. Çünkü bu sistem eğri bir tornadır ve eğri tornadan doğru sap çıkmaz. Çocuklarımızı kendi medeniyet değerlerimize göre; ilimle, bilimle, teknolojiyle, ahlak ve maneviyatla yetiştirmeliyiz. Gençler evlilikten uzak duruyor, boşanmalar ciddi şekilde artmış durumda. Aile içi sorunlarda eşler doğrudan mahkemeye gitmek yerine öncelikle Aile Rehberlik Bürosuna başvurmalıdır. Bu başvuru bir aile hakemliği gibi çalışmalı ve en az üç seans sürmelidir. Barış sağlandıktan sonra da iş bitmemeli; büro, aileye ve çocuklara 6 ay boyunca psikolojik ve manevi destek sunmaya devam etmelidir. Aileyi güçlendirmeliyiz ki neslimiz ve memleketimiz güçlensin.

Diyanet'ten hutbe: 'İmanlı ve ahlaklı yetiştirelim'

Diyanet İşleri Başkanlığı da 17 Nisan 2026 tarihli "cuma hutbesi"ni saldırılara ayırdı.

"Kötülüğün içimizi karartmasına, birbirimize olan güvenimizi sarsmasına fırsat vermeyelim. Evlatlarımızın; vatan ve mukaddesatına bağlı, imanlı ve ahlaklı bir insan olarak yetişmeleri için daha fazla gayret gösterelim" denilen açıklamada da benzer şekilde sorumlu "dijital bağımlılıklar, zararlı alışkanlıklar, bilinçsiz tüketim anlayışı, olumsuz iletişim dili" olarak gösterildi.

Şu ifadelere yer verildi: