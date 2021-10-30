Maradona'nın çocukluk evi 'Ulusal Tarihi Alan' ilan edildi

Arjantin yönetimi, efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın başkent Buenos Aires'te çocukluk yıllarını geçirdiği Villa Fiorito mahallesindeki evi Ulusal Tarihi Alan ilan etti.

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernández'in imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan kararla, Maradona'nın çocukluk evi artık koruma altına alınmış oldu. Kararın ardından evin müzeye dönüştürülebilme ihtimalinin de olduğu belirtildi.

Arjantin Kültür Bakanlığı'na bağlı Ulusal Anıtlar, Yerler ve Tarihi Varlıklar Komisyonu, daha önce evin koruma altına alınması yönünde talepte bulunmuştu.

Maradona, geçen yıl 25 Kasım'da kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirmişti.