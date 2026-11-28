Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, başkentte basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki yargı kararlarına ve cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarına dair mesajlar verdi.

İmamoğlu kararı

Ekrem İmamoğlu hakkındaki yargı süreçlerine ve diploma iptali/siyasi yasak tartışmalarına da değinen Yavaş, kararların hızını eleştirerek geçmişten örnek verdi:

"Ben her zaman bu tür olaylara hukuk ve demokrasi açısından yaklaşıyorum. Aynı durumda olan birçok insanın henüz davaları istinafa dahi geçmemişken Ekrem Bey'in Danıştay'da bu şekilde hızlı bir şekilde karar verilmiş olması tabii ki toplum vicdanında olağan karşılanmamıştır. Çünkü diğer aynı durumda olanlar hakkında henüz adalet yürümemiştir. Toplumda bu şekilde acele acele verilen kararlar Sayın Cumhurbaşkanı ile ilgili de 2002 yılında verilmiştir hatırlarsanız. Koştur koştur dosya uçakla getirilmiş, Yargıtay'dan bir haftada geçirilmiş ve mahkum olmuştur. İşte bunların hepsi hem kamu vicdanını yaralayan hem hukuka olan güveni sarsan uygulamalardır."

‘Bu senaryolarda yokum’

Bir köşe yazarının "Özgür Özel'in İYİ Parti ve Zafer Partisi'nin de içinde yer alacağı yeni bir sağ ittifak kuracağı ve adayının Mansur Yavaş olacağı" yönündeki iddiasını kesin bir dille yalanlayan Yavaş, odağının yalnızca Ankara olduğunu vurguladı:

"Aynı yazarın bir hafta 10 gün önceki yazılarına da baktım. Onların birçoğunda 'Artık Mansur Yavaş'ın siyasi hayatı bitti' vesaire yazılar yazdı ama benim hiç ilgim olmadan yapılan bu senaryoların hiçbirisinde ben yokum. Beş yıl boyunca 'Aday kim olacak?' tartışması yapıldı, o seçim bitti şimdi yine aynı tartışmalar devam ediyor. Oysa biz Ankara Büyükşehir Belediye Başkanıyız. Ankara'nın da gerçekten çözülmeyi bekleyen birçok sorunu var. Biz onlara odaklandık ve odaklanmaya da devam edeceğiz. Bizim böyle bir gündemimiz asla yok."

Yavaş, belediye başkanlığı görevini sürdürürken bu tür tartışmalara girmenin vatandaşa karşı sorumlulukla bağdaşmayacağını belirterek, "Böyle bir gündeme girdiğiniz zaman eksiğimizi gören vatandaş hemen şu soruyu soracak: 'Sen Ankara'nın işini halledemeden ülke yönetmeye mi kalkıyorsun?' Dolayısıyla bizim böyle bir gündemimiz yok" ifadelerini kullandı.

‘Benim uzun süredir kendisiyle herhangi bir görüşmem olmadı’

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in önümüzdeki hafta cuma günü adaylık konusunda yapacağı belirtilen açıklamaya dair bir istişarelerinin olup olmadığı sorusuna ise Yavaş, "Benim uzun süredir kendisiyle herhangi bir görüşmem olmadı, dolayısıyla hiçbir bilgim yok" yanıtını verdi. Yakın zamanda bir görüşme olup olmayacağı sorusu üzerine de Yavaş, "Yani şöyle bir hayırlı olsun ziyaretine gitmem gerekiyor. Etik olarak onu gerçekleştireceğim. Onun haricinde özel bir durum yok" dedi.

soL'un beş kez sansürlenen X hesabını takip ederek yaygınlaştırabilirsiniz.

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.