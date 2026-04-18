Mansur Yavaş'tan operasyonlara yönelik açıklama: Bunu seyredemeyiz, bir karar almamız lazım

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, CHP'li belediyelere yönelik operasyonlara tepki gösterdi.

Sosyal Demokrasi Derneği'nin eski Ankara Belediye Başkanı Ali Dinçer anısına Etimesgut 100. Cumhuriyet Kültür Merkezi'nde düzenlediği "1. Sosyal Demokrat Belediyecilik Günleri" etkinliğinde konuşan Yavaş, partilerine yönelik operasyonlara seyirci kalamayacaklarını ifade etti ve şunları kaydetti:

"Hukuk askıya alındı. Biz bunu seyredemeyiz. Bütün belediye başkanlarımız haksız bir uygulamaya, bir iftiraya maruz kalacağı endişesiyle yaşadığı gibi trol grupları da belediye başkanlarımıza 'Sıra sana geldi' diye tehditvari konuşmalar yapılıyor. Genel Başkanımız İspanya'dan dönünce bunu topluca konuşmamızın zamanı geldi. Topluca bir karar almamız gerekiyor."

‘Masumiyet karinesi ortadan kalkıyor’

ABB Başkanı Yavaş, daha sonra ANKA Haber Ajansı'nın sorularını yanıtladı. CHP'li Eşme ve Ataşehir belediyelerine yapılan operasyonları hatırlatan Yavaş, şöyle konuştu:

"Dün yine iki belediye, birisi dün akşam olmak üzere operasyona uğradı. Artık adına operasyon diyoruz. Ben bu konuda biliyorsunuz dün basın toplantısı yaptım. Bir şikâyet varsa bu normalde eğer ihale fesat gibi suçlarsa tabii ki savcılık bunu kovuşturabilir. Ama normalde göreviyle ilgili bir olumsuzluk varsa bu 4483 sayılı Kanun'a göre mülkiye müfettişinin gelip suçları tespit edip o sanıkların yargılanmasını sağlayabilir. Ama böyle operasyon adı altında bir baskın yapıldığı zaman tabii ki bu biraz toplum önünde insanlar daha mahkum olmadan onların itibarsızlaştırılması ve toplum gözünde mahkum olması sonucunu oluyor. Bu kötü bir şey. Halbuki Anayasa'ya göre biliyorsunuz karar kesinleşinceye kadar herkes masumdur. Dolayısıyla 'masumiyet karinesi' ortadan kalkıyor."

‘İktidar partisinden aynı muameleye maruz kalan kimseyi görmedik’

İktidar partisinden aynı muameleye maruz kalan hiçbir belediye başkanı olmadığını vurgulayan Yavaş, şu ifadeleri kullandı: