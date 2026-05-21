Mansur Yavaş'tan 'mutlak butlan' açıklaması: '1-2 ay içinde kongreye gidilmeli'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptal kararıyla ilgili sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.

"Cumhuriyet Halk Partimizle ilgili mutlak butlan kararı verilmiş olması; Türkiye’de hukukun, demokrasinin ve millet iradesinin nasıl ağır bir baskı altında bırakıldığının en açık göstergelerinden biridir" diyen Yavaş, henüz ceza davalarının sonuçlanmadığını, mahkemenin fiilen "seçime hile karıştırıldığı" yönünde bir kanaati ortaya koymadığını hatırlattı ve "Oysa hukuk devletinde hiç kimse, hiçbir kurum; kesinleşmemiş bir yargılama sürecinin yerine geçemez" dedi.

Yavaş, Anayasa’nın 79. maddesine işaret etti ve açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Seçimlerin yönetimi ve denetimi Yüksek Seçim Kurulu’nun yetkisindedir ve YSK kararları kesindir. Seçim süreçlerinin yönetimi ve siyasi partilerin kongre iradesi konusunda yetkinin hangi kurumlarda olduğu anayasamızda da açıkça belirtilmiştir. İl ve ilçe seçim kurullarının görev ve yetkileri ortadayken bu sınırlar aşılamaz. Elbette ortada bir yargı kararı vardır ve hukuk devletinde hiçbir karar yok sayılmaz. Ancak hukuki süreçler; siyasi partileri zayıflatmanın, bölmenin ya da tasfiye etmenin aracı hâline de getirilemez. Amaç Cumhuriyet Halk Partisi’ni kendi içinde tartışmaların içine çekmek, birlik duygusunu zedelemek ve Türkiye’nin ana muhalefetini etkisiz hâle getirmektir. Böyle bir sürecin Türkiye’ye hiçbir faydası yoktur. Tam tersine bu tablo; toplumsal kutuplaşmayı derinleştirir, siyasete olan güveni zayıflatır ve yalnızca iktidarın ekmeğine yağ sürer."

Yapılması gerekenin "gerilimi büyütmek değil, aklıselimle hareket etmek olduğunu" savunan Yavaş, "CHP'nin kendi iradesiyle 1-2 ay içerisinde kongre kararı alacağını açıklaması ve süreci demokratik teamüller içerisinde işletmesidir" dedi.

Yavaş, "Bu süreci birlik ve beraberlik içerisinde, sükûnetle atlatmak; bize umudunu bağlamış milyonlarca insana karşı en büyük sorumluluğumuzdur. Ben dahil bu sorumluluktan hiçbirimiz kaçamayız" dedi.

Yavaş açıklamasını şöyle sonlandırdı: