Mansur Yavaş'tan HDP açıklaması

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, tv100'de yayınlanan Az Önce Konuştum programında Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtladı.

Yavaş, HDP'nin 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleme kararı değerlendirdi.

Yavaş "HDP'nin açıklamasını okudum, çok net şekilde 'tek adam sistemini istemiyoruz, parlamenter sisteme dönülsün' diyorlar. Doğrusu da budur. Biz 85 milyon insanın problemini çözmeye kararlıyız. Şuan ki başkanlık sisteminde meclis tümden yokoldu. HDP'de mecliste olup derdini anlatmak istiyordur, meşrudur bu şekilde düşünüyorsa. Demirtaş'ın 'PKK silah bırakmalı' açıklamasını gördüm. HDP bu şekilde meclise gelip meclisin güçlü olmasını isteyip PKK'ya 'silah bırakın, ne konuşulacaksa mecliste konuşulsun' diyecektir belki." dedi.

Yavaş "40 yıldır PKK bu ülkede silahla kan kusturdu, sonuç alamadı. HDP’ye oy veren seçmenin de artık ‘Yeter’ dediğini düşünüyorum. Varsa bir problem ki var, oturulur Meclis’te konuşulur. Meclis’ten çıkan iradeye herkes saygı duymak zorundadır. HDP'nin içinde PKK uzantısı yok mu? PKK ağzıyla konuşlar var, reddediyoruz. Hiçbir şekilde bizi bağlamaz." ifadelerini kullandı.