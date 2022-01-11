Mansur Yavaş’tan Enes Kara mesajı: Tüm kurumlar denetlenmeli, kamu yurt kaynaklarımız artırılmalı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, cemaat yurdundaki baskıları ve gelecek kaygısını anlatıp yaşamına son veren tıp fakültesi öğrencisi Enes Kara hakkında paylaşım yaptı.

Haber Merkezi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. Sınıf öğrencisi Enes Kara'nın kaldığı cemaat yurdunda yaşadığı baskıları ve gelecek kaygısını anlatıp yaşamına son vermesi hakkında açıklama yaptı.

Yavaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu yıl binlerce gencimizi misafir ettik, seneye on binlercesine kucak açacağız ki geleceğimiz karanlıkta hapsolmasın.

Evlatlarımızı emanet ettiğimiz tüm kurumlar denetlenmeli, kamu yurt kaynaklarımız artırılmalı ki bir daha Enes'lerimizi kaybetmeyelim.

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