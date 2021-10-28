Mansur Yavaş'tan 'adaylık' sorusuna yanıt

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yabancı basın mensupları, ajansların Türkiye büro şefleri ve 48 ülkenin büyükelçiliklerinin basın ataşesiyle bir araya geldi. Yavaş, “Ankara, 2. Yüzyıl İçin Yeni Bir Vizyon” adlı toplantıda Büyükşehir Belediyesinin projelerini anlatıp, soruları yanıtladı.

Toplantıda yaptığı konuşmada Yavaş "Ankara artık ayrıştırmanın değil, birleştirmenin, kavganın değil huzurun kenti oldu. Kentimizde artık hangi bölgenin daha çok oy verdiğine bakılarak değil, hangi bölgenin daha çok ihtiyacı olduğuna bakılarak çalışmalar sürdürülüyor" dedi.

Cumhurbaşkanlığı'na aday olup olmayacağına dair soru üzerine Yavaş, “Belediye başkanlığı yaparken bir başka hedefe odaklanmak gibi bir niyetim yok” dedi.

Yavaş şöyle konuştu:

“Ankara halkı beni Ankara Büyükşehir Belediyesini, Ankara’yı yönetmem için seçti. Ben aynı anda sakız çiğnerken bisiklete binebilirim, ama belediye başkanlığı yaparken bir başka hedefe odaklanmak gibi bir niyetim yok. Öncelikli olarak, mutlaka ve mutlaka 6 milyon Ankaralıya sorumluluğumu yerine getirerek, onları keyif içinde yaşadıkları bir Ankara, konfor içinde yaşadıkları bir Ankara, aç ve açıkta kimsesi olmayan bir Ankara, zengin bir Ankara vaadimi yerine getirmeye çalışıyorum. Bu yapılan anketler hep bizim dışımızda yapılıyor. Ve kamuoyundaki Ankara için yapılan hizmetlerden duyulan memnuniyet bir şekilde Türkiye’ye yansıyor. Ben sadece bu nedenle ismimizin ön plana çıktığını düşünüyorum. Türkiye’de ne düşünülüyor diye hiç anket falan yaptırmadım. Dolayısıyla işime odaklanmış bir şekilde hizmet etmeye çalışıyorum ve gerçekten Ankara’daki insanların hizmetlerimizden memnun olmasından ben de son derece memnun oluyorum.”