Mansur Yavaş’ın 4 belediye başkanı AKP’ye geçmişti, üçü daha geçecek iddiası

CHP’nin 31 Mart seçimlerinde Ankara’daki birçok ilçeyi kazanması Mansur Yavaş ve Özgür Özel’in “başarılı” stratejisine bağlanmıştı.

Seçim sürecinde kendisi gibi ülkücü ve MHP’li isimleri CHP adayı yapan Mansur Yavaş, bununla da yetinmeyip AKP’nin aday yapmadığı AKP’lileri de CHP adayı yapmıştı. Şimdi bu belediye başkanları sırayla AKP'ye geçiyor. Son olarak AKP’nin 25’inci kuruluş yıl dönümü etkinliğinde farklı partilerden istifa eden 3 milletvekili ile 7 belediye başkanının AKP’ye katılmıştı.

İktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Sinan Burhan, Ankara’da CHP’li Kalecik, Nallıhan ve Polatlı belediye başkanlarının partilerinden istifa ederek AKP’ye katılabileceğinin kulislerde konuşulduğunu öne sürdü.

TV100’de konuşan gazeteci Sinan Burhan, Ankara’da CHP’li üç belediye başkanının daha AKP’ye geçebileceğini iddia etti.

Kalecik, Nallıhan ve Polatlı iddiası

Burhan, kulislerde Kalecik, Nallıhan ve Polatlı belediye başkanlarının isimlerinin konuşulduğunu öne sürdü. Burhan, “Eğer bu isimler de CHP’den istifa ederse CHP’den istifa etmelerinden daha önemlisi, Mansur Yavaş niçin bu belediye başkanlarını tutamamış” dedi.

Söz konusu iddiaya ilişkin CHP’den veya belediye başkanlarından henüz bir açıklama yapılmadı.

Ankara’yı önce sağcı adaylara, sonra AKP’ye teslim ettiler

CHP'nin Ankara'da sağcı isimleri aday gösterip seçim kazanma stratejisinin sonucunda gelinen nokta şaşırtıcı değil. Keçiören AKP’ye geçti, Haymana AKP’ye geçti, Kazan AKP’ye geçti ve Gölbaşı AKP’ye geçti. Kısa süre içinde Ankara’daki başka ilçe belediyelerinin de AKP’ye geçebileceği söyleniyor.

soL’da CHP’den AKP’ye geçişlerin nedenine işaret ettiğimiz haberde şöyle demiştik:

Hepsi AKP’nin ilkelerle ve programla değil ilkesizlikle ve daha da sağcılaşarak geriletileceğini söylüyor. Bunları söyleyip böyle davranınca da çürüme de her yanı sarıyor, daha fazla AKP’ye benziyorlar. AKP’ye benzedikçe de geriye sadece rozetin takılması kalıyor. Ankara’da yaşananlar tam da bunun yanması değil mi?

Zübükler siyaseti

Geçtiğimiz yerel seçimlerin hemen öncesinde TKP Ankara İl Örgütü, CHP’nin AKP ve MHP’li isimleri aday göstermesine ilişkin “zübükler siyaseti” vurgusu yapmış, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sağcıdan sağcı, rantçıdan rantçı, MHP’liden MHP’li, AKP’liden AKP’li beğenmek zorunda değiliz. Gelin sadece CHP üzerinden Ankara’da kimlere, hangi adaylara, hangi siyasi gelenekten gelen isimlere oy vermeniz istendiğine yakından bakalım: Mürsel Yıldızkaya: MHP’li. MHP’nin mevcut Polatlı Belediye Başkanı'ydı. O da Mansur Yavaş gibi MHP yeniden aday göstermeyince, soluğu CHP’de aldı. Mesut Özarslan: MHP kökenli, İYİP'in önceki seçimlerde milletvekili adayı olan, Yavaş’a yakın bir diğer sağcı, patron aday. Ertunç Güngör: AKP’nin eski Nallıhan İlçe Başkanı. CHP’nin AKP kontenjanından Ankara adayı yaptığı isimlerden biri. Satılmış Karakoç: İYİP’in eski ilçe başkanı, yine aynı siyasi gelenekten geliyor. Şimdi CHP’nin Ankara Kalecik adayı. Coşkun Ünal: MHP’nin 2014 seçimlerindeki Kızılcahamam adayı, şimdi soluğu Yavaş’la birlikte CHP’de alan bir diğer isim. Yakup Odabaşı: CHP’nin bir diğer MHP’li adayı. 2009’da Gölbaşı’nda MHP’nin belediye başkanı olmuştu. Özer Kasap: 2014, MHP’nin Beypazarı adayı. O da MHP’den gelip CHP’den aday olan bir diğer isim.”

Tam 24 CHP’li belediye başkanı AKP’ye katılmış oldu.Yine CHP oylarıyla Meclis’e giren birçok sağcı vekil de AKP’nin yolunu tuttu.Seçimlerden 268 vekille çıkan AKP bu sayede tam 280 vekile ulaştı. Tablo tarihi: 14.08.2026

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