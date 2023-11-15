Mansur Yavaş şikayetçi olmuştu: Hacettepe ormanını savunan Önder Algedik beraat etti

Enerji ve iklim uzmanı Önder Algedik, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü ormanındaki ağaç kesimine tepki göstermesi nedeniyle açtığı davanın ilk duruşmasında beraat etti.

Yavaş, Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü ormanında yapılan ağaç kesimine karşı paylaşımlarını gerekçe göstererek enerji ve iklim uzmanı Algedik hakkında suç duyurusunda bulundu. Yavaş tarafından yapılan suç duyurusunda sansür yasasının dayanak gösterilmesi dikkat çekti.

Mansur Yavaş, Önder Algedik’ten "sosyal medyada dezenformasyon faaliyetleri yürüttüğü" suçlamasıyla şikayetçi oldu.

T24'ün aktardığına göre Algedik, ağaç kesimi ile orman yolunun genişletilmesi ve asfalt dökülmesine dair videolar paylaşmış ve değerlendirmelerde bulunmuştu. Yavaş tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusunda, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçu dayanak gösterilerek "Açıklanan ve re’sen gözetilecek nedenlerle soruşturma yapılarak şüpheli hakkında 5237 sayılı kanunun 217/A maddesi uyarınca iddianame düzenlemesini ve cezalandırılmasını vekaleten talep ederiz" denildi.

Algedik: Paylaşımlarım kamusal yararı gözetiyor

Suç duyurusunun ardından Algedik savcılığa yaptığı savunmada, 2009 yılından bu yana iklim değişikliği ve enerji alanda çalıştığını ifade ederek, şunları kaydetti:

“Çalışma konum iklim değişikliği olduğu için ve de bir Ankaralı olarak fosil yakıt tüketimini artıran asfalt ve beton belediyeciliği konusunda kamuoyunu bilgilendirmekteyim. Bu konuda yanlış gördüğüm politikalara itiraz ettiğim de bilinir. Sayın Mansur Yavaş ve Ankara Büyükşehir Belediyesine de iklim değişikliği konusunda itirazlarım ve önerilerimi daha önce birçok defa sunmuş bulunmaktayım. Sayın Yavaş, seçimlerde ‘Asfalt beton belediyeciliği yapmayacağım’ taahhüdü ile aday olmuş, bilimsel gerçeklerle ortaya koymuş olduğum bu talebi söylemlerinde kullanmıştır. Ayrıca Büyükşehir Belediyesinin strateji planlarında da bu konunun yer almasını sağladım. ODTÜ ormanını parçalayacak ve Ankara’yı iklim değişikliği açısında yaşanılmaz kılacak yol projesine dair Ankaralıların 1731 dilekçe ile başvurusunda da ismim belediye kayıtlarında yer almakta olup belediye bu konuda cevabını 1.12.2022 tarihli yazısı ile tarafıma resmi yollardan iletmiştir. Dolayısıyla tweetlerimde kullandığım ifadeler, dilekçede belirtildiğinin aksine kamu barışını bozmak amacını taşımamakta, aksine kamusal yararı gözeten bir tartışma kapsamında, bilimsel ve siyasi ifade özgürlüğümün kullanılması niteliğindedir. Kamuyu ilgilendiren, siyasi konularda ifade özgürlüğünün korumasının kapsamı AYM ve AİHM kararlarına göre çok daha geniş olduğundan paylaşımlarımın hukuka uygun olduğu kabul edilmelidir."

İlk duruşmada beraat

Önder Algedik, sosyal medya hesabından, "Hacettepe ormanını savunduğum, ilgili haberleri yaydığım için ABB başkanı dezenformasyon gerekçesiyle şikayetçi olmuş, hakkımda kamu görevlisine hakaretten dava açılmıştı ya. Bugün ilk duruşması oldu ve beraat ettim" dedi.