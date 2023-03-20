Mansur Yavaş: 'Seçim çalışmalarına katılmayacağım' ifadeleri doğru değil

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın İletişim Ofisi bir açıklama yaparak Yavaş'ın söylediği iddia edilen “Diğer genel başkanlar cumhurbaşkanı yardımcısı olacaksa, seçim çalışmalarına katılmayacağım” ifadelerinin doğru olmadığını belirtti.

Açıklamada "Kaynağı belli olmayan, dayanaksız, teyitsiz ve 'kulis' adı altında paylaşılan bu tür haberlere itibar edilmemesini rica ederiz" denildi.

Yavaş, katıldığı bir televizyon programında, ittifak üyesi partilerin genel başkanlarının cumhurbaşkanı yardımcısı yerine milletvekili adayı olmaları yönünde teklifte bulunacağını, takdirin Millet İttifakı liderlerinde olduğunu belirtmişti.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık açıklamasında, seçimi kazanması halinde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanı yardımcıları arasında yer alacakları duyurulmuştu.