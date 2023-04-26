Mansur Yavaş: Kandil’in tepesine füze yağacak, o silahı bırakacaklar

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olarak lanse edilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Afyonkarahisar’ın ardından Nevşehir’de miting düzenliyor.
Nevşehir mitinginde Mansur Yavaş'ın açıklamalarında öne çıkanlar şu şekilde:
'Yaptıkları tek şey var, karalamak iftira'
- Kayseri’deki İYİ Parti mitinginden geldik. Onlar orada biz burada. Birleşe birleşe kazanacağız. Altı siyasi parti sayın genel başkanım, farklı fikirlerde olmalarına rağmen bir araya geldiler. İnşallah 14 Mayıs’ta ne yapılacaksa kayıt altına alındı.
- Mevcut iktidarın sadece yaptıkları ve vaatleri ile gelmesi gerekirdi. Parti malı gibi bazı şeyleri yapıyorlar. Ama yaptıkları tek şey var, karalamak iftira.
- 14 Mayıs’tan sonra sizle anlaşalım bu nefret dilini kaldıralım, onlara benzemeyelim.
'Uzun süre altılı masa altılı masa derken kendileri altıyı tutturdu'
- 35 bin nüfuslu belediyenin başkanı Ankara’yı yönetecek diye küçümsediler. Kendileri, annelerinin karnında büyükşehir belediye başkanı diye doğdular ya…
- İlk geldiklerinde maaşı bile ödeyemez dediler. İş başına geldik, ihaleleri açık yaptık. 2010’da 80 liraya yaptıkları asfaltı 20 liraya yaptırdık. Elde ettiğimiz tasarruflarla, faizli borçları dahil 5 katrilyon eski dönemin borcunu sildik.
- Bir kişinin verdiği karar gidecek. Diyorlar ya altısı nasıl yönetecek. Uzun süre altılı masa altılı masa derken kendileri altıyı tutturdu.
'HÜDA PAR bizden aday değil demiş. Hangi listelerden aday oldu?'
- Grup başkanvekilleri HÜDA PAR bizden aday değil demiş. Nerede? Hangi listelerden aday oldu?
- Görmüşsünüzdür Osmaniye adayı, sayın bakan AFAD’ın kolileri almış seçim bölgesine götürüyor.
- Uzun yıllardır izledik, ABB damgalı yardım kolileri dağılırdı. Buna son verdik insanın gururunu kırar. Başkentkart verdik, o aileler kadınlar bakkallara gidip çoluk çocuğunun ihtiyacını alıyor.
'Fiyat pahalı diyenlere soğan kafalı diyorlar'
- Seçimi kaybedersek devletin bekası tehlikeye girer dediler. Aslında gerçekten devletin bekası tehlikede. Mülteciler nedeniyle tehlikede, işsizlik nedeniyle tehlikede, aynı zamanda kiraların yüksekliği aslında şimdi tehlikeye giriyor.
- Fiyat pahalı diyenlere soğan kafalı diyorlar. Açız diyene kürekle vurmak lazım diyorlar. Halktan koptular. Biz seçildiğimizde beka gidermiş. Seçildik, o Mansur Yavaş onların söktüğü T.C tabelasını geri duvarı çaktı. Rahatsız oluyorlar T.C tabelasından.
'Kandil silahı bırakmadıkça, Kandil’in tepesine füze yağacak'
- Onların yedek kuvvetleri var. Onlardan mektup getirip TV’de okuttular, terörist başının kardeşini televizyona çıkardılar.
- Şimdi tersten çakıyorlar. Sanki millet İttifakı’nı destekliyormuş gibi konuşup, sabote elde etmek için ellerinden geliyor. Onlar ne konuşursa konuşsunlar, Kandil silahı bırakmadıkça, Kandil’in tepesine füze yağacak, o silahı bırakacaklar. Artık ne Türkleri Ne Kürtleri öldüremeyecekler.
'HÜDA PAR ile PKK'nın ne farkı var?'
- Bu konuşunca Suriye operasyonları ne olacak diyorlar. ABD orada YPG/PKK’yı eğittiği takdirde o operasyonlar asla durdurulmaz.
- PKK’nın görüşleri belli mi? Bayrakla Cumhuriyetle Türklükle sorunu var. HÜDA PAR’ın da görüşleri ne ? Aynı.