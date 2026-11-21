Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Adıyaman Belediyesi ile birlikte hayata geçirdikleri Atatürk Parkı’nın açılışında Ekrem İmamoğlu’na ilişkin soruyu yanıtsız bıraktı.

Medyascope'tan Mehmet Ferit Binzet'in haberine göre, Yavaş'a Ekrem İmamoğlu hakkında verilen siyasi yasak kararı soruldu. Yanıt vermeyen Yavaş, "Biz buraya park açılışına geldik" ifadelerini kullandı.

Olayın kamuoyuna yansımasının ardından Mansur Yavaş'ın basın danışmanı Betül Arazı tarafından açıklama yayımlandı. Açıklamada, söz konusu olay sırasında Yavaş'ın kendisine soru soran kişinin basın mensubu olduğunun "fark edilmediği" öne sürüldü.

Açıklamada şöyle denildi:

"Ziyaret boyunca çok sayıda vatandaşımız cep telefonlarıyla görüntü alırken Sayın Mansur Yavaş, kendisine yöneltilen sorunun bir basın mensubu tarafından sorulduğunun farkında olmadan ziyaret programına devam etmiştir. Dolayısıyla yaşanan durumun, Mansur Yavaş’ın sorudan özellikle kaçındığı veya yanıt vermek istemediği şeklinde yorumlanması doğru değildir. Kısa bir görüntü üzerinden böyle bir değerlendirme yapılması, olayın gerçekleştiği koşulları göz ardı etmektedir."

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle açılan davada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 9 kişi "oylamaya hile karıştırma" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası almıştı.

Mahkeme ceza alan isimler hakkında seçme ve seçilme gibi bazı haklardan yoksun bırakılmasını kapsayan TCK'nin 53/1 maddesinin de uygulanmasına karar vermişti.

soL'un beş kez sansürlenen X hesabını takip ederek yaygınlaştırabilirsiniz.

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.