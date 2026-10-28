Mansur Yavaş'ın AKP'li isimleri ziyaretleri sürüyor: Bakan Kurum'la görüştü

CHP'den istifa edip yoluna "bağımsız" devam edeceğini söyleyen Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etti.

Görüşmeye ilişkin ilk açıklama Murat Kurum'dan geldi. Bakan Murat Kurum sosyal medya hesabından, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş’ı Bakanlığımızda kabul ettik. Başkentimizin ihtiyaçlarını, şehircilik alanındaki çalışmalarımızı ve önümüzdeki döneme ilişkin konuları değerlendirdik. Ankara’mız için ortak akılla çalışmaya, hemşehrilerimizin hayatına değer katacak her adımı desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum'un paylaşımını alıntılayan Yavaş da, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

Daha önce Sayın Cumhurbaşkanına sunduğumuz ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığını ilgilendiren konuları görüşmek üzere Sayın Bakan Murat Kurum ile bir araya geldik. Nazik kabulleri için Sayın Bakan’a teşekkür ediyorum.

CHP'yle ipler nasıl koptu?

Mansur Yavaş, CHP'nin kuruluş yıldönümü etkinliklerine katılmayarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gidip AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'la fotoğraf vermiş, ardından da CHP'den istifa etmişti.

10 Eylül'de bir açıklama yapan Yavaş'ın, "Bugün ihtiyacımız olan şey yeni cepheler açmak değildir. Bugün ihtiyacımız olan; zamanı geldiğinde yeniden aynı masanın etrafında oturabilecek zemini korumaktır" açıklaması CHP içinde tartışma yaratmıştı.

Bu çıkışa 11 Eylül'de yanıt veren CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, "CHP tehditle, korkutarak hareket edebilecek olan parti değildir. Bunun dışında Sayın Yavaş’ın açıklamasının takdirini milletimize bırakıyorum" diyerek tepki göstermişti. Yavaş'ın istifası bu sürenin sonunda gerçekleşti.

Yıllar önce soL TV’nin hazırladığı Yavaş portresini yeniden hatırlatıyoruz:

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