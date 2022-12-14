Mansur Yavaş İmamoğlu'na destek için İstanbul'a geldi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında siyasi yasak ve hapis cezası istendiği davada mahkeme kararını açıkladı. İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Duruşmayı takiben CHP'li belediyelerden İmamoğlu'na destek mesajları geldi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın sosyal medya hesabından destek mesajı paylaşmasının ardından, İstanbul'a geldiği bildirildi.

İmamoğlu'nu Saraçhane'deki makam odasında ziyaret eden Yavaş ve İmamoğlu'nun birbirine sarıldığı bir fotoğraf paylaşıldı.

Mansur Yavaş bugün yaptığı açıklamada, "Bugün alınan karar adaletten ve hukuktan bağımsızdır. Hiçbir siyasi çıkarın, halkımızın iradesinden üstün olmasını kabul etmiyoruz. El ele çıktığımız bu yolda biz daima doğrudan yana olacağız Başkanım Ekrem İmamoğlu" demişti.