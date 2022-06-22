Mansur Yavaş, hemşireyi tehdit eden şahsın aldığı cezayı duyurdu: 6 ay hapis

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kendisinden 2020 yılında sosyal medya üzerinden aşure isteyen Ankara Şehir Hastanesi çalışanı Büşra hemşireyi tehdit eden şahsın tutuklandığını duyurdu.

Şahsın 6 ay indirimsiz ertelemesiz hapis cezası aldığını açıklayan Yavaş'ın açıklaması şöyle:

"İyi niyetle bizden talepte bulunan kızımız Büşra'ya hakaret eden kişiler hakkında hem şahsım hem de Büşra adına Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk. Kadınların korunmaya değil, korunmaya ihtiyaç duymadığı bir geleceğe ihtiyacı var.

Sadece bizden aşure istediği için tehdit edilmişti Büşra hemşiremiz. Kadınlara saldırılar normalleşmesin diye dava açtık, şahıs 6 ay indirimsiz ertelemesiz hapis cezası aldı. Hukukçu kimliğimle de belirtmek isterim ki asla mücadeleden vazgeçmeyin, her zaman yanınızdayım.”