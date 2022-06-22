Polis intiharlarının araştırmasına yönelik önerge AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

CHP'nin TBMM'de sunduğu polis intiharlarının araştırılması için komisyon kurulmasına yönelik önerge, AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Önergenin reddedilmesine tepki gösteren CHP Milletvekili Murat Bakan, "Bu cinayetlerin faili Süleyman Soylu’dur" dedi.

Önergenin reddedilmesinin ardından TBMM'de konuşma gerçekleştiren Bakan, "Sizin için intihar eden polislerin istatistikten öte bir anlamı yok. Bakın şu elimdeki dosyada onlarca verdiğim soru önergesine Süleyman Soylu'nun yanıtlarının tamamı matbu yanıtlar. Hepsi ruhsuz duygusuz, her ayrı polis için hep aynı yanıtı vermiş" dedi.

Bakan konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu çocuklar Boğaz'da yalısı olanların çocukları değil. O lüks yaptığınız TOKİ rezidanslarında, konutlarında oturanların çocukları değil. O polisler bu ülkenin esnafının, çiftçisinin, köylüsünün çocukları. Bu vatanın evlatları değerli arkadaşlar.

Semanur, Mehmet Ali, Nagehan, Alpaslan ve diğerleri... Yüzlerce polis intihar etmedi. Onlar öldürüldüler! Ve onları öldürenler, bu cinayeti işleyenler "polis intiharları araştırılmasın" diyenlerdir! Bu cinayetlerin faili Süleyman Soylu’dur! Bu cinayetlerin faili sizsiniz!"