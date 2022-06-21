CHP Milletvekili Tanrıkulu'nun oğlu ve yeğeni bıçaklandı

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun oğlu ve yeğeni bacağından bıçaklandı.

Haber Merkezi

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'na ait İstanbul Beyoğlu'ndaki Kevok Ocakbaşı'nda dün akşam yaşanan olayda, diğer mekan sahipleriyle Tanrıkulu'nun oğlu Mitan Alican Tanrıkulu ve yeğeni Mehmet Cemal Tanrıkulu arasında kavga çıktı.

Çıkan kavgada Mitan Alican Tanrıkulu ve Mehmet Cemal Tanrıkulu bacağından bıçaklandı. Bıçaklanan Mitan Alican Tanrıkulu ve Mehmet Cemal Tanrıkulu hastaneye kaldırıldı.

Kavganın çıkış nedeninin diğer mekan sahipleriyle masa paylaşımında yaşanan gerginlikten dolayı olduğu öğrenildi.

Sezgin Tanrıkulu olayı doğrulayarak, "Esnaf kavgası çıkmış. Doğrudur bıçakla bacaklarından hafif şekilde yaralanmışlar. Sağlık durumları şu an iyidir" dedi.

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