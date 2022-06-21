CHP'yle ilgili iddia tartışma çıkardı: 'Kılıçdaroğlu'nun adaylığını Erdoğan istiyor'

Gazeteci Levent Gültekin ile CHP'li vekil Eren Erdem arasında sosyal medya üzerinden, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istediği" iddiası üzerine tartışma yaşandı.

Gültekin, AKP'li üst düzey bir bürokratla Ankara'da bir araya geldiğini belirterek görüştüğü kişinin kendisine "Kemal Bey'i severim, kendisine selamlarımı söyle. Kılıçdaroğlu'na devletten çok fazla isim gidiyor, lütfen aday ol diye. Kemal Bey'e söyle o gelenlerin tamamı Erdoğan'ın kontrolünde. Bunu ben Kemal Bey'e de aktardım. Hem devletten hem de devletle irtibatlı CHP içinden bazı isimler yoğun bir yekilde Kemal Kıılçdaroğlu'nun aday olması için bastırıyor" dediğini iddia etti.

Gültekin: Erdoğan'ın istediği aday Kılıçdaroğlu

Gültekin, "Erdoğan'ın istediği aday Kılıçdaroğlu. Kemal Bey'in adaylığına yoğun destek devletten ve CHP içindeki devletle irtibatlı bazı isimlerden geliyor. Adaylık kesinleştiğinde onu motive eden isimleri tek tek yazacağım" dedi.

Erdem: Kimin hükümet propagandalarına meze olduğunu çok iyi biliyoruz

Gültekin'in bu iddiasına sosyal medya üzerinden cevap veren CHP'li Eren Erdem ise Ruşen Çakır ve Levent Gültekin'in program videosunu paylaşarak, "Kimin hükümet propagandalarına meze olduğunu çok iyi biliyoruz Levent Bey! Eğer, 24 saat içinde; CHP’de kim hükümet adına propaganda yapıyormuş açıklamayan namerttir, alçaktır! Bırakın artık bu işleri, işiniz gücünüz komplo üreterek Türkiye’nin önünü tıkamak. Kılıçdaroğlu umuttur!" dedi.

Gültekin de bu cevap karşısında Erdem'e, "Sevgili Eren, aynı şeyleri 2018 seçimleri öncesi de söyleyip o zaman da Muharrem Bey'i göklere çıkarıp, Kemal Bey'e olmayacak sözler ediyordun. Hatırlıyorsun değil mi? Ülke meselelerini kişisel ikbal çabalarına malzeme yapma lütfen" diye karşılık verdi

Gültekin ve Erdem'in tartışması devam etti

Levent Gültekin ile Eren Erdem arasındaki tartışma bu çıkıştan sonra şöyle devam etti:

Eren Erdem: Topu taca atma sevgili Levent. 2018’de partimizin CB adayının kampanyasına hepimiz katkı sunduk. Sen esas soruma cevap ver; "kimmiş o hükümetle çalışan CHP’liler? İsim isim sendeymiş ya!” Ayıp, bu kadar kolay bir camiaya iftira edilir mi? Koca bir camiayı zan altında bıraktın!

Levent Gültekin: Gerçekten merak ediyorsan o ismi ve isimleri partinizde verilmesi gereken kişiye verdim, ikbalinle değil, ülke meseleleriyle ilgilenseydin o isimleri sana da açıklardım, ama bu konular seni pek ilgilendirmiyor diye düşünüyorum.

'Kimin kayığına biniyorsan onun kılıcını sallıyorsun gibi bir durum var'

Eren Erdem: Birbirimizi kandırmayalım Levent Bey. Şahsi ikbalin mesele olmadığını siz de biliyorsunuz. Ama hadi diyelim ki şahsi ikbal, bu; eski bir Cumhurbaşkanının ikbali için kendimi parçalamaktan daha hayırlı ve ilkeli olmaz mıydı? Saygılar…

Levent Gültekin: Adayınıza katkı sunmanı değil sevgili Eren, Kemal bey için söylediğin sözleri soruyorum. Yani kimin kayığına biniyorsan onun kılıcını sallıyorsun gibi bir durum var, bu durumu hatırlattım.

Eren Erdem: Türkiye’nin problem sepeti ağzına kadar dolu. Ve siz, özellikle CHP ailesinin izlediği mecralarda sadece tek konuya odaklanmış gidiyorsunuz. CHP'lilere, “Kılıçdaroğlu seçilemez” tezviratı yayıyorsunuz. anketler ortadayken, durumun böyle olmadığını iyi bildiğiniz halde. Tamam bunu anladım. Sonra kalkıp, parti içerisinde Kılıçdaroğlu adayımızdır diyenlere “ajan” diyorsunuz. Sonra gizem yaratmak için yok isimleri ona verdim buna verdim. Buna hakkınız yok! Tüm parti yönetimini zan altında bıraktınız. Bu ilkesel değildir. Ayıbınızı kabul edin…